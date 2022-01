Amici 21, Alex e Cosmary dai baci alle incomprensioni “Siamo troppo diversi” Alex e Cosmary si scoprono diversi, ma profondamente complici. Dopo diversi tentativi di chiarimento, i due non sembrano arrivare ad un punto d’incontro. Alex prova un pizzico di gelosia: “Fai così con tutti”.

A cura di Giulia Turco

Alex e Cosmary sono la coppia del momento ad Amici 21. Il cantante e la ballerina stanno imparando a conoscersi e allo stesso tempo a capire di essere molto diversi. Nonostante i due caratteri opposti però, si riscoprono incredibilmente complici e superato l'orgoglio si lasciano andare alle tenerezze. Cosmary vorrebbe più dimostrazioni di affetto da parte di Alex che è innamorato ma molto impaurito. Lo dimostra il fatto che non appena lei prende le distanze, lui corre teneramente a cercarla.

Il confronto tra Alex e Cosmary

"Siamo tanto diversi. Io sono espansiva ed impulsiva, lui molto meno", spiega la ballerina confidandosi con i compagni di stanza. In cerca di chiarimenti, Cosmary chiede ad Alex un confronto in giardino: "Non capisco perché ti comporti così. Se io finisco lezione, sono stanca e voglio venire da te a darti un bacio, perché non posso?". Alex prova a farle capire i motivi per cui si frena: "Perché per come sono fatto io, per esternare queste cose davanti a tutti devo avere una certa sicurezza….". La ballerina ne prende atto e così per qualche giorno prende le distanze da Alex.

La gelosia di Alex: "Fai così con tutti"

Non sembra però che il nuovo comportamento di Cosmary gli vada più di tanto a genio e qualcosa lascia pensare che presto Alex si lascerà andare ai sentimenti. Davanti all'indifferenza della ballerina, sempre molto espansiva e affettuosa con i compagni, sbotta: "Siamo troppo diversi, diamo importanza a cose diverse. Tu tu comporti allo stesso modo con tutti". Da un lato a Cosmary fa piacere che Alex provi un pizzico di gelosia nei suoi confronti, dall'altro non vuole snaturare il suo modo di essere. "Il fatto che io sia dolce e disponibile con gli altri fa parte del mio carattere e non posso cambiarlo, ma si vede che con te c'è qualcosa di diverso". I due non sembrano arrivare ad un punto d'incontro, ma forse sono proprio le differenze ad amplificare l'attrazione che c'è tra loro.