Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove veline di Striscia la Notizia

A cura di Elisabetta Murina

Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca saranno le nuove veline di Striscia la Notizia. Rispettivamente ballerina della scorsa edizione di Amici e ginnasta, sono pronte a debuttare sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci, che ripartirà ufficialmente il prossimo 27 settembre con la conduzione di Alessandro Siani e Luca Argentero.

Le nuove veline di Striscia la Notizia

È ufficiale: le nuove veline del programma di Antonio Ricci saranno Cosmary e Anastasia. La prima rimarrà nell'universo Mediaset ma con un ruolo diverso da quello con cui si è fatta conoscere al pubblico lo scorso anno. Dopo aver partecipato all'ultima edizione di Amici come ballerina, entrerà a far parte del programma di Striscia la Notizia in qualità di velina. Anche Shaila Gatta, velina del programma dal 2017 al 2021 in coppia con Mikaela Gaza, ha partecipato prima al talent di Maria De Filippi. La seconda invece in passato ha partecipato al programma Colorado e anche a Temptaion Island.

Chi è Cosmary Fasanelli, nuova velina mora

Cosmary Fasanelli ha 22 anni ed è nata a Brindisi. Dopo aver partecipato a Miss Italia, riesce ad entrare nella scuola di Amici come ballerina nella scorsa edizione, vincendo la sfida contro Virginia giudicata dal maestro Garrison. Il suo percorso viene seguito dalla maestra Alessandra Celentano, ma si interrompe a febbraio a un passo dalla fase finale. Durante il talent, ballerina finisce anche al centro dei gossip per via della sua vita privata: ha avuto una storia con il cantante Alex Wyse, continuata anche dopo la fine dello show, ma arrivata da poco al capolinea. In più pare che ora stia frequentando un altro ex allievo, Nunzio Stancampiano, stando alle foto recenti che li ritraevano insieme, mano nella mano, in Puglia. Per il momento però non sarebbe ancora nulla di ufficiale.

Chi è Anastasia Ronca, la nuova velina bionda

Anastasia Ronca ha 22 anni ed è originaria di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Pratica da sempre ginnastica aristica, passione trasmessale da sua madre, che è stata anche la sua coach. Ha frequentato l’istituto di arte e moda e fin da subito ha cominciato a lavorare come modella e fotomodella. Nel 2019 partecipa al programma Colorado come Miss Colorado e nel 2021 a Temptation Island.