Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme: la foto che ufficializza la relazione Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli hanno pubblicato sui social una foto che li ritrae stretti in un abbraccio. Così, sembrano ufficializzare la loro relazione.

A cura di Daniela Seclì

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli hanno pubblicato sui social una foto che sembra ufficializzare la loro relazione. Il gossip sul loro conto si rincorreva ormai da settimane. Dopo la foto che ritraeva il ballerino e la velina di Striscia la Notizia mano nella mano, le voci di un flirt in corso si erano fatte sempre più insistente e oggi arriva la prima Instagram Story dal sapore romantico, che in molti hanno letto come l'ufficializzazione di questo rapporto.

La foto di coppia su Instagram

Nunzio Stancampiano ha rotto gli indugi e ha pubblicato nelle Instagram Stories una foto che lo ritrae con Cosmary Fasanelli. I due sono stretti in un abbraccio mentre sorridono. La foto è stata accompagnata da un cuoricino nero. Poco dopo, la ballerina di Striscia la Notizia ha ripubblicato nelle sue Instagram Stories il post di Nunzio e anche lei, lo ha accompagnato con un cuoricino nero. Su Twitter, i fan della coppia già parlano di relazione ormai ufficiale.

Cosa ha dichiarato Nunzio Stancampiano sull'amore

Dopo la diffusione della foto che lo ritraeva mano nella mano con Cosmary Fasanelli, il ballerino aveva rilasciato un'intervista a Lorella Cuccarini per il format "Dimmi di te". Nunzio era apparso reticente a parlare della sua situazione sentimentale. Alla cantante e ballerina aveva spiegato:

Non mi va di parlare dell'amore, anche perché sono un po' scettico. Per l'esperienza che sto vivendo ti dico che è tutto nuovo, una cosa più grande di noi. Il bene, l'amore, quando vuoi bene a una persona, in generale nella vita, penso non ci sia cosa più bella e vera, è ancora più bello quando è inaspettato, quando arriva così dal nulla non lo puoi controllare. Per il momento la situazione è questa.

L'intervista è stata rilasciata poco più di tre settimane fa. Oggi, Nunzio Stancampiano sembra pronto ad uscire allo scoperto.