Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, si è fatta tatuare una loro foto insieme sull’avambraccio

Marta Fascina, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, si è fatta tatuare sull’avambraccio sinistro una foto che li ritrae insieme, in ricordo del loro legame. La parlamentare, a distanza di tre anni dalla scomparsa del Cavaliere, continua a rivolgergli messaggi d’amore.

Sono trascorsi ormai poco più di tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, ma l'assenza dell'imprenditore nonché fondatore di Forza Italia è qualcosa difficile da colmare. Lo sa bene Marta Fascina, ultima compagna del Cavaliere, che per avere l'impressione di averlo ancora accanto a sé ha deciso di farsi tatuare sull'avambraccio una foto in cui sono ritratti insieme.

Il tatuaggio con la foto di Berlusconi

Si tratta di uno scatto privato, risalente al periodo in cui la deputata di Forza Italia e il leader del partito facevano coppia fissa. I due sono stati insieme ben tre anni e mezzo, fino alla scomparsa di Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023. Da quel giorno Fascina si è chiusa per un lungo periodo in sé stessa, evitando di presenziare in Parlamento, non lasciando mai la dimora che condivideva col Cavaliere. A distanza di tre anni, quindi, il ricordo del tempo trascorso insieme è ancora vivido e la 36enne ha deciso di farne un'opera indelebile sulla sua pelle. Già il settimanale Chi e Dagospia avevano reso noto questo dettaglio, ma è stato proprio il tatuatore a pubblicare su Instagram uno scatto in cui è ben evidente che sull'avambraccio sinistro della parlamentare, compare il ritratto di una foto che li ritrae insieme. Un momento felice, nel pieno della loro relazione. A corredo dello scatto, il messaggio: "Grazie per averci permesso di dare forma a un ricordo così prezioso per sempre nel cuore e sulla pelle".

Marta Fascina con l'avambraccio tatuato

Marta Fascina e l'amore per Silvio Berlusconi

Non è la prima volta che Fascina decide di dedicare un tatuaggio a Berlusconi, lo aveva già fatto qualche tempo fa, facendo scrivere sull'anulare sinistro, quasi a voler suggellare quell'amore, le iniziali del Cavaliere e quindi "S.B". D'altro canto, a distanza di tre anni, l'immagine del profilo social della parlamentare è ancora in compagnia del fondatore di Forza Italia. Nell'ultimo scatto condiviso, in cui appaiono ancora insieme, a bordo di una lussuosa barca, Fascina scrive ancora una volta parole in ricordo del loro amore: