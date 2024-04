Striscia la Notizia: “Ad Affari Tuoi Flavio Insinna non inveiva contro i concorrenti ma con gli autori”

Riceviamo e pubblichiamo una precisazione da parte di Striscia la Notizia per l'articolo “Affari Tuoi senza Amadeus, il toto-nomi dei conduttori che potrebbero prendere il suo posto” nel quale abbiamo scritto che nei fuorionda di Flavio Insinna trasmessi da Striscia la notizia si sente il conduttore del gioco dei pacchi “inveire contro i concorrenti” di Affari Tuoi. Striscia la Notizia precisa che Insinna non se la prendeva con i concorrenti, ma era in realtà infuriato con gli autori della trasmissione che non avevano taroccato il gioco e suggeriva come avrebbero dovuto comportarsi con la “nana di mer*a”.

Ricordiamo che in quei fuorionda – al plurale perché non si è trattato di un unico caso, ma di molti documentati dal tg satirico – Striscia svelò che Insinna spingeva per modificare la selezione dei concorrenti chiedendo esplicitamente di ignorare il sorteggio (previsto dal regolamento) per scegliere concorrenti più “simpatici”. Vi ricordiamo le sue parole: «Hanno truccato le votazioni per fare la repubblica, sennò rivotavano la monarchia, e noi non possiamo mettere nella busta cinque simpatici?». Nel più famoso fuorionda, Insinna dice cosa avrebbero dovuto fare i responsabili del programma Affari Tuoi: interrompere la registrazione e convincere la concorrente valdostana, definita appunto “nana di merda”, a rifiutare l’offerta della dottoressa, anche con la violenza: «La si porta di là, la si colpisce al basso ventre e dici: “Adesso tu rientri e giochi! Perché è Raiuno, non è Valle D’Aosta News. Mortacci tua!”". Inoltre, per queste esternazioni Insinna non subì un’inchiesta interna, ma ricevette addirittura la solidarietà del direttore di Raiuno dell’epoca, Andrea Fabiano, che su Twitter scrisse: «Solidarietà totale, umana e professionale al conduttore». Non risulta, invece, nessun tweet per la concorrente valdostana insultata.