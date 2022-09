Alessandra Amoroso e il gossip sulla storia con Aiello, si rivolge a lui: “Ne sapevi qualcosa?” Alessandra Amoroso risponde al gossip che la vede protagonista di una storia d’amore con Aiello, su Twitter scrive rivolgendosi all’amico e collega: “Ma tu ne sapevi qualcosa?”.

A cura di Gaia Martino

Questa mattina gli utenti Twitter si sono svegliati con Aiello e Alessandra Amoroso in trend, protagonisti di una presunta storia d'amore tenuta nascosta sino ad ora. Sono diventati virali soltanto nelle ultime ore alcuni video di l'uno al concerto dell'altra: la dedica di lui sui versi del brano "Il cielo di Roma", il selfie scattato con la stessa canzone come sottofondo, poi l'invito a cena, sono tutti indizi che hanno fatto credere ai fan che fossero diventati una coppia. Sui social si sono scatenati e il gossip è arrivato sino al cellulare della cantante salentina che ha deciso di commentarlo: "Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?".

La smentita di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha smentito il gossip circolato nelle ultime ore che la vedeva protagonista di una love story tenuta segreta con Aiello. Con un tweet ha scherzato, tirando in ballo la polemica sollevata quando circolò il video nel quale si rifiutava di fare gli autografi per non deludere nessuno. "E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?" ha scritto, accompagnando il testo con tre emoticon di tamburi. Silenzio assoluto, almeno per ora, da parte del collega.

La dedica al concerto a Roma

Nella notte è diventato virale il video nel quale Aiello, durante il suo concerto a Roma, indica verso l'alto mentre canta: "A toccare le stelle con te", parole della canzone Il cielo di Roma. La persona a cui si rivolge viene poi inquadrata da un fan presente nel pubblico: si tratta di Alessandra Amoroso che si tocca il cuore intonando le stesse parole. Sono seguite immagini di lui al concerto di lei, poi l'invito a cena – "In attesa del tuo tiramisù e di una cena insieme" – e infine il selfie pubblicato tra le stories con la stessa canzone citata prima come sottofondo. Tutti segnali che sembravano avvalorare le tesi dei migliaia di utenti che nella notte hanno chiacchierato sulla presunta love story. Stando a quanto rivelato dalla Amoroso però, tra loro non c'è nulla. Soltanto un'amicizia.