“Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme”, su Twitter esplode il gossip Esplode il gossip che vedrebbe Alessandra Amoroso e Aiello protagonisti di una love story: soltanto ora i fan stanno rendendo virali video e immagini che avvalorerebbero la relazione. Un video in particolare mostra lui che, durante un concerto, la indica mentre canta: “Toccare le stelle con te”.

A cura di Gaia Martino

Il gossip questa mattina si è svegliato con Alessandra Amoroso e Aiello protagonisti di una presunta love story. Migliaia di fan e utenti social stanno rendendo virali – soltanto ora – alcuni indizi che potrebbero confermare il rapporto non solo più amichevole che li lega. "Ale è una matta, ci vogliamo bene" disse lui nel lontano 2020 in un'intervista a Radio Zeta raccontando che ad unirli era solo amicizia. Su Twitter però a partire da ieri sera i fan sono sicuri: "Stanno insieme" scrivono documentando le parole con video e immagini che non lascerebbero spazio ai dubbi. Entrambi l'uno al concerto dell'altro, il selfie scattato in auto (sembrerebbe), poi la dedica e l'invito a cena. In più si aggiungerebbe una canzone, più volte presente nei video che li vedono protagonisti: Il cielo di Roma. Dettagli che starebbero diventando virali soltanto ora e che accendono automaticamente il gossip. Qualcuno, inoltre, sostiene che la storia andrebbe avanti da tempo: "Ma in che senso non sapevate di Aiello e aleamo? È una cosa che si sa da non so quanti mesi, lui era pure a San Siro, compariva nelle sue storie l'estate, circolava pure un nome per la ship" le parole di un utente Twitter.

Alessandra Amoroso al concerto di Aiello, lui la indica durante "Il cielo di Roma"

Soltanto nella notte sono saliti alla ribalta diventando virali i video di Alessandra Amoroso e Aiello molto vicini. In uno che risalirebbe a giugno 2022 si vede Aiello sul palco, durante il suo concerto a Roma, che indica in alto mentre canta la strofa della sua canzone Il cielo di Roma: "A toccare le stelle con te". La persona a cui si rivolge è proprio l'artista salentina che si tocca il cuore, intonando le stesse parole.

La canzone è la stessa che ha aggiunto lei come audio di una foto scattata con il cantante di Cosenza, pubblicata su Instagram ma di cui non conosciamo la data esatta. Un selfie mosso, in bianco e nero, con un cuore nero e la canzone "Il cielo di Roma". Difficile per i fan non immaginare che sia la canzone che Aiello ha dedicato alla sua "Ale".

La dedica e l'invito a cena

Ma gli indizi non finirebbero qui. Su Twitter oggi i fan si stanno scatenando diffondendo tutto il materiale necessario per avvalorare la loro tesi. Nel 2021 Aiello invitava a cena la sua "collega". "In attesa del tuo tiramisù e di una cena assieme, buon ascolto meridionale. A" scrisse, presumibilmente a corredo del suo nuovo album. "Quando vuoi tu, stupendo" la risposta della Amoroso, aggiungendo un cuore giallo sulla lettera-firma dell'artista.

Il racconto di Aiello su come si sono conosciuti

E ancora sta circolando soltanto adesso un video che, secondo un utente, risalirebbe al 2020 nel quale Aiello, presumibilmente in una diretta social, racconta come ha conosciuto Alessandra Amoroso. Poi i complimenti per lei: "È figa, genuina e autentica".