Ilir Shaqiri ex ballerino di Amici vincitore del GFVip Albania: “Ora sogno l’Isola dei Famosi” Ex ballerino professionista di Amici, vincitore del Grande Fratello Vip in Albania, Shaquiri sta per iniziare un nuovo programma condotto da Alketa Vejsiu, ma non disdegna l’idea di tornare ai reality italiani: “L’Isola metterebbe in mostra il mio carattere e l’altruismo di cui sono capace”.

A cura di Giulia Turco

Ilir Shaqiri è l’ex ballerino di Amici che, dopo aver vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip in Albania, torna in tv con la danza. Sarà nel cast dei giurati di “Dance Albania”, un format in onda sul canale albanese Klan Tv condotto da Alketa Vejsiu, conosciuta in Italia per aver partecipato come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2020 di Amadeus.

Il ballerino vorrebbe tornare a lavorare in tv in Italia

Mentre la sua gavetta televisiva prosegue in Albania, il ballerino pensa già in avanti e ammette di non disdegnare affatto l’idea di tornare in Italia per lavoro. “Il Grande Fratello Vip Albania è stato uno spartiacque importantissimo per la mia vita e per la mia carriera”, racconta in un’intervista riportata da Super Guida Tv. “Tornare a lavorare in Italia? Mi piacerebbe, magari partecipando ad un reality come l’Isola dei Famosi che metta in mostra il mio carattere e l’altruismo di cui sono capace”. Insomma non è escluso che potremmo vederlo in una delle prossime edizioni nei panni di naufrago.

La carriera Ilir Shaqiri in tv

La sua carriera di ballerino televisivo d’altronde ha origine propio in Italia, dove ha partecipato alle trasmissioni cult degli anni 2000 come parte del corpo di ballo, da Buona Domenica a La Sai l'Ultima, fino appunto all’esperienza di Amici come ballerino professionista. In seguito è tornato in Albania, dove ha partecipato come presidente della giuria di Dancing with the stars (il format internazionale dal quale prende ispirazione Ballando con le stelle di Milly Carlucci). Un’esperienza formativa che tornerà utile al ballerino per mettersi in gioco con il nuovo programma: “Sarà uno spettacolo puro, all’insegna del divertimento”. spiega. “Giudicare non è mai facile, ma c’è grande sintonia con i miei colleghi, pur nella sacrosanta diversità di vedute. Per sette anni Dancing With The Stars mi ha dato grandi soddisfazioni, le stesse che mi aspetto da questa nuova esperienza”.