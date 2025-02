I Duran Duran tornano a Sanremo dopo 40 anni e cantano Wild boys: sul palco con loro Victoria De Angelis

video suggerito

A cura di Gaia Martino

I Duran Duran tornano sul palco di Sanremo a distanza di 40 anni dalla loro ultima volta. Era il 9 febbraio del 1985 quando la band arrivò al Festival: presentati da Pippo Baudo, i cinque artisti scatenarono tutti sulle note di Wild Boys. Saranno ospiti della terza serata della kermesse in scena stasera, giovedì 13 febbraio 2025, e saranno accompagnati sul palco da Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin che tornerà – così come accaduto ieri a Damiano David – sul palco dell'Ariston senza la sua band.

Duran Duran a Sanremo 2025 dopo 40 anni

I Duran Duran tornano a Sanremo 40 anni dopo l'enorme successo con Wild Boys e l'esibizione a Sanremo. In conferenza stampa di presentazione della serata – tenutasi ieri – hanno raccontato, ricordando quei tempi: "Eravamo davvero pazzi quando siamo venuti per la prima volta qui, non eravamo così famosi come siamo diventati". Saliranno sul palco dell'Ariston con un medley di successi e Wild Boys stasera, giovedì 13 febbraio, ma senza Andy Taylor che, dopo l'annuncio del tumore alla prostata, ha smesso di esibirsi con la band. Rispondendo a una domanda di Fanpage in merito alle condizioni del musicista, Simon Le Bon ha chiarito: "Andy sta lottando come un leone contro un cancro che è arrivato al quarto stadio ed ha metastatizzato. Vorrebbe tanto essere qui con noi, ma purtroppo non può. Speriamo che le sue condizioni migliorino".

Victoria De Angelis suona con i Duran Duran senza i Maneskin

Tornerà all'Ariston un altro volto dei Maneskin, Victoria De Angelis. Dopo la brillante esibizione di Damiano David ieri, nella seconda serata, stasera toccherà a Victoria, la bassista della band che suonerà insieme ai Duran Duran. Oltre un anno fa la giovane romana suonò il basso in Psyco Killer, cover della band, e John Taylor commentò così il suo talento: "È probabilmente la più importante bassista elettrica in circolazione".