I Duran Duran ricordano il Sanremo del 1985 con Pippo Baudo: "Cosa fa? È ancora vivo?" La band, che tornerà a Sanremo a 40 anni dalla prima volta, racconta quel primo Sanremo da ospiti del 1985 e nominano Pippo Baudo, il conduttore di quell'edizione. Poi la band ha parlato delle condizioni del chitarrista Andy Taylor, da tempo lontano a causa di un cancro.

A cura di Andrea Parrella

Nel corso della seconda serata di Sanremo 2025 saranno ospiti i Duran Duran. La band, che torna al Festival a 40 anni dalla prima volta in riviera, si sono raccontati nel corso della conferenza stampa di presentazione alla serata. E hanno ricordato proprio quel Sanremo 1985, quando la loro stella stava nascendo, ma non erano ancora popstar planetarie. "Eravamo davvero pazzi quando siamo venuti per la prima volta qui, non eravamo così famosi come siamo diventati".

Allora la Duran Duran mani stava per iniziare: "In Italia la gente cominciava davvero a volerci bene, c'era uno stuolo di ragtazzini e ragazzine in motorino che ci seguivano impazziti indipendente da dove andassimo". I componenti della band hanno quindi ricordato proprio quei giorni a Sanremo, citando anche il nome dell'allora direttore artistico, che li aveva chiamati come ospiti: "Ricordo anche che il conduttore di quell'edizione era Pippo Baudo: c'è ancora? lavora ancora? è ancora vivo?". Al pronunciare del nome di Pippo Baudo, è partito l'applaudo in sala stampa.

Simone Le Bon ricorda il Sanremo 1985

Simone Le Bon è tornato a parlare di quel Sanremo di 40 anni fa: "Quella sera avevo decido di andare a fare una passeggiata, ma a un certo punto ho preso uno scivolone incredibile, sono caduto tra due rocce e mi sono rotto il piede. Poi mi sono anche detto "forse più vodka bevo e meno mi sarei sentito male". Ma il male è rimasto. Il giorno dopo mi sono svegliato dicendo che era finita, sono dovuto andare in ospedale".

Le condizioni di salute di Andy Taylor

Si è parlato anche delle condizioni di salute di Any Taylor, il chitarrista della band che aveva annunciato di avere un cancro alla prostata nel 2023. Da allora il musicista ha smesso di esibirsi con la band, che infatti sarà a Sanremo nella formazione a 4. Rispondendo a una domanda di Fanpage in merito alle condizioni del musicista, Simon Le Bon ha chiarito: "Andy sta lottando come un leone contro un cancro che è arrivato al quarto stadio ed ha metastatizzato. Vorrebbe tanto essere qui con noi, ma purtroppo non può. Speriamo che le sue condizioni migliorino".