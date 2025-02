Duran Duran troppo rumorosi in hotel a Sanremo, Selvaggia Lucarelli lascia un biglietto: “Ma 20 anni fa avrei scritto altro”

video suggerito

Selvaggia Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli si sono ritrovati come vicini di stanza in albergo Simon Le Bon e i Duran Duran. Gli artisti si sono rivelati troppo rumorosi. La giornalista ha lasciato loro un biglietto sotto la porta chiedendogli di fare silenzio.

A cura di Daniela Seclì

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 è stata caratterizzata dalla presenza dei Duran Duran. Gli artisti si sono esibiti sul palco dell'Ariston insieme a Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. Simon Le Bon ha baciato Katia Follesa. La comica di sicuro serberà un buon ricordo di lui. Probabilmente non può dire lo stesso Selvaggia Lucarelli, che con i Duran Duran ha avuto una piccola disavventura in albergo. La rivelazione al DopoFestival.

Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Simon Le Bon

Alessandro Cattelan, nel corso della puntata del DopoFestival trasmessa giovedì 13 febbraio, ha ironizzato con Katia Follesa: "Se stasera dovesse andare benissimo e dovessi andare in camera di Simon Le Bon, se quando entri trovi per terra un fogliettino di carta, strappalo subito perché lo ha lasciato Selvaggia Lucarelli oggi, perché i Duran Duran facevano troppo rumore. Gli ha lasciato un bigliettino con scritto ‘Shut the f*** up'". Selvaggia Lucarelli è scoppiata a ridere e ha confermato la vicenda ma non i toni del biglietto.

Il biglietto lasciato da Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha confermato: "Il mio fidanzato ha lasciato un messaggio in inglese con scritto ‘Basta fare casino'. Vent'anni fa avrei lasciato un altro tipo di biglietto, adesso gli dico di farmi dormire". Il giornalista Andrea Laffranchi del Corriere della Sera, presente al DopoFestival, ha fatto eco a Selvaggia Lucarelli:

Vorrei aggiungere un piccolo dettaglio sui Duran Duran. Quando sono arrivati in albergo, Simon è stato portato a vedere la camera. L'ha guardata, non l'ha ritenuta all'altezza e ha detto "Questa no". Il direttore lo ha portato in un'altra camera al secondo piano. Non gli piaceva neanche quella. Lo hanno portato al quarto piano. In tutto questo trambusto, a un certo punto esce Lucio Corsi, apre la porta e dice: "Che è tutto sto casino?".

Selvaggia Lucarelli ha esclamato: "Lo vedi che non vivo di fantasie?"