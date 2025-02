Victoria a Sanremo 2025 coi Duran Duran: dopo Damiano un pezzo di Maneskin si riunisce al Festival

video suggerito

Victoria De Angelis è ricomparsa, a tre anni dall'ultima volta, sul palco di Sanremo 2025, accompagnando i Duran Duran in Psycho Killer.

A cura di Vincenzo Nasto

Victoria De Angelis e Simon Le Bon, Sanremo 2025

Abbiamo dovuto attendere solo qualche ora dall'esibizione di Damiano David sul palco di Sanremo 2025 con la cover di Felicità di Lucio Dalla e il suo singolo Born with a broken heart, per assistere all'arrivo un altro membro dei Maneskin al Festival. Infatti, la bassista Victoria De Angelis ha accompagnato i Duran Duran nel loro ritorno 40 anni dopo alla kermesse, in Psycho Killer, canzone dei Talking Heads. Un brano che solo qualche anno fa, la bassista aveva realizzato in una cover della band e John Taylor, membro della stessa, aveva commentato così: "È probabilmente la più importante bassista elettrica in circolazione". Ma è importante capire anche perché Victoria De Angelis è ritornata, dopo 3 anni sul palco di Sanremo: una decisione che potrebbe essere legata anche alla sua carriera da solista.

Perché è importante il ritorno di Victoria De Angelis a Sanremo 2025

Infatti, Damiano David non è il solo membro del gruppo ad aver cominciato un percorso solista, trasportato anche sul palco di Sanremo 2025 durante la seconda puntata con Born with a broken heart. Lo scorso agosto 2024 infatti, la bassista annunciava il suo primo singolo Get Up B***ch, inciso insieme ad Anitta, tra le più importanti artiste brasiliane. Proprio nel video ufficiale di Mil Veces della cantante e attrice brasiliane, era comparso Damiano David. Il 30 agosto era stato pubblicato Get Up B***ch, e già nei mesi precedenti, la bassista aveva pubblicato il suo primo mixtape su Soundcloud, ma soprattutto annunciato un tour mondiale da dj, di oltre 20 date, che aveva attraverso città come Miami, Chicago, Brooklyn. Nel post su Instagram di presentazione aveva scritto: "Faresti meglio a presentarti al mio primo DJ TOUR in assoluto. Non vedo l'ora di portare un po' del mio suono e di confusione in giro: metti al sicuro le tue cose e preparati a saltare verso il paradiso. Ci vediamo, vi amo".

Il futuro dei Maneskin, tra le foto di Victoria De Angelis e le parole di Damiano David

Erano arrivati successivamente anche i singoli Ratata e Whistle, pubblicati rispettivamente a novembre 2024 e a gennaio 2025. Sul profilo Instagram della bassista è ancora possibile trovare, nella didascalia, "bassista dei Maneskin", anche se non sono presenti foto del gruppo ormai da mesi. Non ci sono novità sullo stato di salute della band, anche durante questo Festival, con le dichiarazioni in conferenza stampa di Damiano David che ha però ricordato la band: "Io sento sempre che su questo palco con i Maneskin abbiamo fatto qualcosa che era impronosticabile, impossibile. È il palco dove le magie possono accadere per me. La musica, questo lavoro, per me è magia. Essere qua da solo, sì c'è la responsabilità, c'è l'ansia, ma non vedo l'ora di salire sul palco stasera, sarà veramente molto divertente. Per me è ancora un coronamento di quello che sto facendo. L‘idea di riuscire a farlo da solo, con le mie forze, è bello".