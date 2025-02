Simon LeBon dice “You’re just like Carlo Conti” ma il traduttore capisce “Tu sei il migliore di tutti”

video suggerito

Durante la presenza dei Duran Duran sul palco dell'Ariston, Simon Le Bon dice una frase a Carlo Conti fraintesa dal traduttore, che capisce tutt'altro.

A cura di Andrea Parrella

Tra i momenti più attesi della terza serata di Sanremo 2025 la presenza dei Duran Duran, tornati sul palco dell'Ariston a 40 anni di distanza dalla prima volta. I Duran Duran si sono esibiti con un medley dei loro successi più noti, tra cui Wild Boys. Terminata l'esibizione, c'è stato un siparietto tra Simon Le Bon e Carlo Conti, salito sul palco per consegnare alla band un premio della città di Sanremo.

Simon Le Bon e il siparietto con Carlo Conti

Simon Le Bon lo ha chiamato Pippo Baudo, ricordando che nel 1985 il conduttore era proprio il re del Festival, ancora oggi con più conduzioni di Sanremo all'attivo, ben 13. Simon Le Bon poi ha corretto il tiro: "You're just Carlo Conti". Parole che il traduttore non deve aver capito, dicendo: "Sei semplicemente il migliore".

Victoria De Angelis sul palco coi Duran Duran

Una presenza, quella dei Duran Duran a Sanremo, segnata anche dalla partecipazione di Victoria De Angelis, che ha suonato con loro Psycho Killer. Il ritorno dei Duran Duran sul palco dell'Ariston era stato anticipato da una conferenza stampa del giorno prima in cui la band aveva ricordato l'esperienza del 1985, quando la loro carriera era ancora agli inizi e Pippo Baudo li volle proprio all'Ariston, dove poi li ha riportati nel 2008: "Eravamo davvero pazzi quando siamo venuti per la prima volta qui, non eravamo così famosi come siamo diventati". Nel corso della loro esibizione i Duran Duran sono saliti sul palco senza Andy Taylor, il chitarrista che, dopo l'annuncio del tumore alla prostata, ha smesso di esibirsi con la band. Rispondendo a una domanda di Fanpage in merito alle condizioni del musicista, Simon Le Bon ha chiarito: "Andy sta lottando come un leone contro un cancro che è arrivato al quarto stadio ed ha metastatizzato. Vorrebbe tanto essere qui con noi, ma purtroppo non può. Speriamo che le sue condizioni migliorino".