Carlo Conti annuncia: "Duran Duran ospiti a Sanremo 2025 dopo 40 anni" Carlo Conti annuncia i Duran Duran ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2025. La band torna all'Ariston, erano stati ospiti nel 1985.

A cura di Andrea Parrella

Arriva un nuovo annuncio di Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025. Il direttore artistico del prossimo Festival è stato ospite a sorpresa del Tg1 del 31 gennaio, per annunciare il nome dei primi ospiti internazionali di quest'anno: "Sono all'Ariston e voglio dare una notizia in tempo reale. Abbiamo la conferma che dopo 40 anni torneranno all'Ariston i Duran Duran. Saranno ospiti della terza serata del giovedì".

Gli ospiti di Sanremo 2025

I Duran Duran erano stati ospiti di Sanremo nel 1985, quando dominavano le classifiche internazionali con le loro canzoni più celebri. Al tempo si esibirono con Wild Boys. La band si aggiunge alla lista di nomi già annunciati come ospiti del prossimo Festival. Per la prima serata è atteso non solo Jovanotti. Ci saranno anche Raf e la cantante israeliana Noa che canterà insieme all’artista palestinese Mira Awad. Nella seconda serata spazio a Damiano David, frontman dei Måneskin, e BigMama, la rapper che l’anno scorso fu concorrente.

Terza serata con Ermal Meta, che vinse il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente. Per la quarta serata gli ospiti saranno Benji & Fede, Iva Zanicchi e Antonello Venditti. Serata finale con la dance dei Planet Funk e il pop rap di Tedua.

Il Festival di Sanremo dall'11 al 15 febbraio

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte. La manifestazione andrà in scena dall'11 al 15 febbraio e toccherà a Carlo Conti condurre l'evento per la quarta volta in carriera, dopo aver presentato Sanremo nel triennio dal 2015 al 2017. Succede al quiquennio fortunatissimo di Amadeus e sarà chiamato al duro compito di eguagliare, se non superare, il suo predecessore. Conti è considerato il volto che ha portato il festival di Sanremo verso l'era fortunatissima che la manifestazione sta vivendo.