video suggerito

Il testo e il significato di Rockstar, la canzone di Alex Wyse a Sanremo 2025 Alex Wyse si presenta al Festival di Sanremo 2025 con Rockstar: si tratta dell’esordio sanremese per il cantante ex Amici 21. Qui il testo e il significato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alex Wyse, Sanremo 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alex Wyse, nome d'arte del cantante comasco Alessandro Rina, è uno dei 4 concorrenti del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la canzone Rockstar: arriva alla kermesse ligure dopo la partecipazione ad Amici 21 e la vittoria di Sanremo Giovani nella sfida contro Selmi. Hanno lavorato alla canzone Francesco Facchinetti, Matteo Leva e il producer Ole. Qui il testo e il significato di Rockstar.

Il testo di Rockstar

Non ci sono più

Non ci sono più

Non ci sono più

Scherziamo coi ti amo e non riusciamo a dirceli

facciamo così, ci giriamo in tondo

ci giriamo fino

odio quelle canzoni che non saprei scriverti

sdraiamoci qui

c’è solo silenzio per chilometri

Non ci sono più rockstar

se sono pallottole, le logiche

non mi ucciderai

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

stessi sguardi persi

live like a rockstar

Solo quando cresciamo diventiamo piccoli

e voliamo via, c’è una navicella sopra casa mia

Non ci sono più rockstar

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

non è vero che facciamo solo sbagli

e troppo che non parli

non faremo solo sbagli

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

non è vero che facciamo solo sbagli

e troppo che non parli

non faremo solo sbagli

asciugherò i tuoi pianti

stessi sguardi persi

live like a rockstar

Il significato di Rockstar

Alex Wyse, nome d'arte del cantante comasco Alessandro Rina, è tra i protagonisti sul palco di Sanremo 2025: sarà tra i quattro concorrenti che gareggeranno nella sezione Nuove Proposte. Hanno lavorato alla canzone Francesco Facchinetti, Matteo Leva e il producer Ole. Nel brano, l'immagine della rockstar viene utilizzata come metafora della libertà. Dal potersi liberare dalla pressione di dover essere perfetti, al convincersi che "non facciamo solo sbagli", non esistono più "rockstar".