video suggerito

Brenda Lodigiani imita la brunetta dei Ricchi e poveri: la reazione di Angela Brambati La reazione di Angela Brambati all’imitazione di Brenda Lodigiani. Da tempo, infatti, il programma GialappaShow si è impreziosito di questo nuovo personaggio: l’energica brunetta dei Ricchi e Poveri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da tempo, Brenda Lodigiani si sta cimentando con una nuova imitazione. Nella trasmissione GialappaShow porta in scena la sua versione dell'energica Angela Brambati de I ricchi e poveri. Dopo Annalaisa, parodia di Annalisa, è riuscita a fare centro con una nuova, esilarante performance. In queste ore, la reazione della diretta interessata.

La reazione di Angela Brambati all'imitazione di Brenda Lodigiani

Angela Brambati, ospite del programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio sul Nove, ha commentato l'imitazione di Branda Lodigiani. La cantante è rimasta piacevolmente sorpresa dal "ritratto" che l'imitatrice le ha fatto nella trasmissione GialappaShow:

Brenda è di una bravura. Mi ha fatto tanto ridere. Deve averlo guardato bene il filmato, perché è proprio uguale. È bravissima. È troppo forte.

Fabio Fazio, allora, ha chiesto alla cantante come faccia a essere così scattante quando si esibisce: "Non hai male come me al collo e alla schiena?". L'artista ha assicurato di no: "Per adesso no".

Brenda Lodigiani, non solo la brunetta de I ricchi e poveri

Un'altra parodia realizzata da Brenda Lodigiani che è stata molto apprezzata è quella di Annalaisa. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha raccontato come è nata l'idea di ispirarsi ad Annalisa per dare vita a uno dei personaggi più amati del programma GialappaShow:

È stata un'idea di Marco Santin. L'anno scorso quando abbiamo ricominciato con Gialappa's Show, mi ha chiesto di studiare Annalisa. Non ne poteva più di sentire Mon Amour. Ho preso al volo questa ispirazione e ho iniziato a studiare, ma l'ho destrutturata. Quello che porto in scena sono i resti di Annalisa. Siamo andati un po' oltre e abbiamo pensato di mettere in scena Annalaisa. Effettivamente Annalisa è bellissima, bravissima, vince tutto, non ha alcun tipo di limite, e io ho immaginato Annalaisa che si pone dei limiti. Lei è l'unica che sul palo di pole dance suona anche l'inno di Mameli a testa in giù. Riesce a fare anche questo (ride, ndr).