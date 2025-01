video suggerito

Brenda Lodigiani: "Per imitare Annalaisa mi esercitavo con un palo da pole dance in camera dei miei figli" Brenda Lodigiani, ospite nella puntata di martedì 7 gennaio de La Volta Buona, ha raccontato a Caterina Balivo come nascono le sue parodie.

Ospite della puntata di martedì 7 gennaio de La Volta Buona è Brenda Lodigiani che ha raccontato a Caterina Balivo come nascono le sue parodie, da Angela Brambati dei Ricchi e Poveri ad Annalisa ("Annalaisa") che porta in scena al GialappaShow. "I miei figli sono abituati a vedermi fare follie a casa" ha rivelato l'attrice e comica.

Brenda Lodigiani: "I miei figli sono abituati a vedermi fare follie in casa"

Caterina Balivo ha ospitato negli studi de La Volta Buona Brenda Lodigiani. L'attrice e comica, che a Fanpage.it aveva parlato della sua carriera, ha raccontato un retroscena legato alle sue imitazioni. Alla domanda della conduttrice "Cosa pensano i tuoi figli delle tue parodie?" ha infatti rivelato come siano abituati a vederla "fare follie a casa". "Penso ad Ester Ascione (androide che porta in scena al GialappaShow, ndr) che si muove con un overboard. I miei figli mi vedevano provare in casa – ha spiegato l'imitatrice – Io dicevo ‘Bambini, anche se non sembra, la mamma sta lavorando'".

Brenda Lodigiani: "Mi allenavo con un palo di pole dance in camera dei miei bambini"

Tra le parodie più commentate e apprezzate di Brenda Lodigiani, c'è quella di Annalaisa. "I miei figli sono abituati anche al fatto che in camera loro sia montato un palo da pole dance, lo usavo per allenarmi a fare Annalaisa nella scorsa stagione del GialappaShow" ha confessato la comica nel salotto di Caterina Balivo. A proposito della "brunetta" – la parodia di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri – ha chiarito: "È una follia incredibile, è nata da un'intuizione di Marco Santin". Nel corso dell'intervista, Balivo le ha chiesto se si sia mai offesa per un commento di uno dei componenti della Gialappa's Band. "Forse una volta, ma ci ho fatto il callo. Sono i miei datori di lavoro, quindi…" ha scherzato Lodigiani.