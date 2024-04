Gialappa Show, Annalisa nella parodia di Brenda Lodigiani: “Sono una vera Annalaisa come te”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Un faccia a faccia a dir poco esilarante quello che si è consumato nella puntata di Gialappa Show in onda mercoledì 24 aprile su Tv8. Brenda Lodigiani, impegnata nella parodia di Annalisa, ufficialmente la regina del pop, si è ritrovata a dover condividere la scena proprio con la cantante che, ancora una volta, ha dimostrato di saper stare al gioco e di essere la prima a non prendersi troppo sul serio.

L'incontro tra le due Annalisa

Non più Annalisa, bensì Annalaisa, è il nome che la comica milanese ha dato alla sua personalissima versione della cantante, a sottolineare l'aspetto decisamente più seducente della regina del pop italiano che, nel corso di questi ultimi due anni, ha cambiato completamente il suo stile anche dal punto di vista musicale. Ed ecco che sullo sfondo del garage in cui è solita esibirsi Lodigiani, avvolta in un impermeabile di pelle lucida rosso, che rievoca quello indossato in uno dei suoi videoclip, arriva anche la vera Annalisa. "Il mondo è minacciato dalla tirannia delle false Annalaisa" dice la comica che rivolgendosi alla cantante dice: "Io sono laureata in fisica e tu?" ironizzando sul fatto che prima di partecipare ad Amici, aveva conseguito una laurea non propriamente semplice e ricevendo in risposta "Eh no, io ho fatto le serali, ma vado fiera di questa cosa" e ancora: "Io ho vinto 5 Music Awards e tu?" e Annalisa: "Io ho vinto una gara di karaoke è stato carino".

L'ironia di Annalisa

Anche la cantante ha condiviso su sul profilo Instagram lo spezzone della puntata di Gialappa Show e pubblicando anche una foto insieme a Brenda Lodigiani, entrambe in impermeabile rosso, scrive: "Il multiverso è un concetto di cui sappiamo ancora troppo poco. Breanda come vedi mi sto impegnando per diventare una vera Annalaisa come te". Un modo come un altro per scherzare sul grande successo ottenuto in questi anni, con canzoni tra le più ascoltate in radio e in streaming. Vista la sua popolarità e il fatto di essere diventata una vera e propria icona, Annalisa è stata anche scelta come madrina del Pride di Roma di quest'anno, come era toccato alla sua collega Elodie.

