video suggerito

Celentano e Zerbi imitano Annalisa ad Amici 23, Maria De Filippi la chiama in diretta: la sua reazione Nella terza puntata del Serale di Amici 23, per il guanto di sfida tra prof, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si sono trasformati in Annalisa e hanno interpretato i suoi successi. Maria De Filippi ha videochiamato in diretta la cantante: “Hai visto in che condizioni sono?”. La sua reazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

178 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra Celentano e Rudi Zerbi diventano Annalisa. Nella terza puntata del Serale di Amici 23, i due professori si sono scatenati nel guanto di sfida tra prof, vestendo i panni della nota cantante Annalisa Scarrone. Maria De Filippi l'ha poi videochiamata in diretta, per farle commentare la loro performance.

Celentano e Zerbi nei panni di Annalisa: il guanto di sfida tra prof

Per il guanto di sfida tra prof di questa settimana, a tema "hit e tormentoni", i due professori hanno scelto di interpretare a modo loro il brano Sinceramente di Annalisa e altri suoi successi, come Mon Amour. Zerbi e Celentano si sono quindi scatenati con una coreografia ad hoc, indossando dei look particolari: lei un impermeabile in vernice rossa e lui uno di colore nero. "Questo nuovo capolavoro tutto da ballare, firmato Zerbi e Cele, gli esperti del piacere", avevano scritto ai loro sfidanti.

Maria De Filippi videochiama in diretta Annalisa

Dopo l'esibizione, Zerbi si è avvicinato a Maria De Filippi e, scherzando, le ha chiesto: "Vuoi un selfie con Annaliso?"."Adesso la chiamo in diretta, per farle vedere il suo ex professore in che condizioni è", ha ribattuto la conduttrice. Così, telefono alla mano, ha fatto partire una videochiamata con la cantante, che ha subito risposto. "Hai visto in che condizioni sono? Ti prego di far finta di non vederli", ha detto De Filippi, inquadrando lo studio e i due protagonisti della performance. Annalisa ha salutato tutti e sorriso, divertita dall'esibizione dei due professori, che hanno rivisitato i suoi più grandi successi. In particolare, Zerbi l'ha seguita quando ha partecipato al talent. "Un bacio collega", ha concluso lui scherzando, dopo aver aperto l'impermeabile e mostrato il particolare outfit scelto, con top nero, calze aderenti e pancia in vista.