Brenda Lodigiani dalla Milanese Imbruttita alla Gialappa's, passando per LOL fino a Stasera tutto è possibile Brenda Lodigiani è una delle attrici comiche più conosciute e amate tra cinema e tv. I suoi personaggi sono diventati virali in poco tempo: dalla Milanese Imbruttita ad Annalaisa, passando per Ester Ascione.

A cura di Ilaria Costabile

Brenda Lodigiani è una delle attrici e comiche che è riuscita ad affermarsi tra cinema e tv negli ultimi anni, portano soprattutto sul piccolo schermo una serie di personaggi diventati virali in poco tempo, sia che si tratti di imitazioni, si che siano inventati. Anche lei nel cast della trasmissione di Stefano De Martino su Rai2, è pronta a far divertire il pubblico e a cimentarsi nelle prove astruse che si susseguono nella prima puntata di Stasera Tutto è Possibile.

Gli inizi in tv e fino all'Imbruttita

La carriera di Brenda Lodigiani è iniziata sul palco di Comedy Central, per poi continuare con una breve parentesi con i programmi di Disney Channel dedicati ai bambini, il vero exploit lo ha partecipando a Scorie, programma del 2008 su Rai2 in cui dà vita all'imitazione di Arisa. Partecipa, poi, a programmi come Quelli che il calcio e ancora nella trasmissione satirica L'almanacco del Gene Gnocco. Ma tra le sue collaborazioni più prolifiche c'è, senza dubbio, quella con il team di Maccio Capatonda, con programmi come Glob, ma nonostante fosse già diventata piuttosto nota, il successo vero e proprio lo conquisterà entrando nel cast di Camera Café, sitcom iconica di Italia1 e soprattutto partecipando ai video del Milanese Imbruttito, vestendo i panni de L'Imbruttita che ricalca gli stereotipi della milanese ricca e svogliata, immersa in un mondo che non ha nulla a che vedere con la realtà.

Brenda Lodigiani imita Annalisa

Dalla partecipazione a LoL al Gialappa's Show

È in questa veste che ha preso parte a LOL:Chi ride è fuori, lo scorso anno, dimostrando di avere un ironia contagiosa. Ma negli ultimi anni, a darle ancora più notorietà e ad affermarla come una delle attrici comiche più amate del momento, è la partecipazione al Gialappa's Show, il programma con cui l'iconico trio è tornato in televisione, accompagnato da una sfilza di comici tra vecchi e nuovi volti. Qui Brenda ha dato spazio alla sua creatività, non solo dando voce al personaggio di Annalaisa, un'imitazione più che riuscita della cantante Annalisa, ma anche un personaggio nuovo quello dell'androide Ester Ascione. E ultimamente gli irresistibili Angela dei Ricchi e Poveri e Lazza. Una comicità che l'ha portata a calcare il palco di STEP, dove circondata da altri personalità a dir poco esilaranti, si cimenterà in nuove e divertenti sfide.