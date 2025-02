video suggerito

L'inizio esilarante di Affari Tuoi, Stefano De Martino rincorre l'operatrice gridando: "Aiuto" La puntata di Affari Tuoi di venerdì 31 gennaio si apre in maniera piuttosto esilarante, con Stefano De Martino che rincorre un'operatrice gridando "aiuto" e scatenando le risate nello studio.

A cura di Ilaria Costabile

Inizio di puntata più che esilarante quello di Affari Tuoi nell'appuntamento di venerdì 31 gennaio, dove ha giocato Pasquale dalla Calabria. Dopo il consueto momento della scelta dei pacchi da parte dei concorrenti, intervallato dalla pubblicità, si torna in studio con tanto di sigla ed è proprio in questo momento che si assiste ad una scena diventata subito virale sui social. De Martino che rincorre un'operatrice al centro del palcoscenico.

L'esilarante inizio puntata di Affari Tuoi

La prima immagina che si vede in apertura del programma di Rai1 più visto di sempre nell'access prime time della rete, inquadra Stefano De Martino che corre gridando "Aiuto, aiuto" mentre insegue una operatrice addetta alla camera in studio che, però, non si trovava al suo posto come avrebbe dovuto. Il conduttore corre ridendo e si sente la donna redarguirlo con un "E dai", senza riuscire a trattenere le risate. Nel salutare pubblico a casa e presente in studio, De Martino aggiunge: "Saluto i nostri pacchisti, saluto la nostra Arianna che era dall'altra parte dello studio" e aggiunge: "Eh sì, perché abbiamo iniziato all'improvviso e lei non c'era", avvicinandosi alla diretta interessata che, intanto, ride guardando nella telecamera.

La goliardia di Affari Tuoi

Dal tenore dei commenti sui social, dove il programma durante la messa in onda arriva puntualmente in trend, il pubblico di Affari Tuoi è ormai affezionato all'atmosfera goliardica, giocosa, che Stefano De Martino è riuscito a creare in questi mesi. Il conduttore, infatti, ha trovato la sua cifra stilistica e se anche il game show può aver perso quella dimensione narrativa acquisita negli ultimi anni, questa nuova veste più leggera è riuscita a conquistare il pubblico a casa che, infatti, premia la trasmissione con punte di share particolarmente alte ad ogni messa in onda.