I 30 anni di Paola Di Benedetto: festa di compleanno in total red tra rose e palloncini La conduttrice ha festeggiato i 30 anni. Il fidanzato per il compleanno l’ha sorpresa con palloncini e fiori (e immancabile torta per spegnere le candeline). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Nata l'8 gennaio 1995, Paola di Benedetto ha spento ieri le 30 candeline. Ha festeggiato il 30esimo compleanno assieme al compagno, il calciatore del Torino Raoul Bellanova.

Paola Di Benedetto festeggia i 30 anni

Sempre molto attiva sui social, nel raccontare a fan e follower la sua quotidianità, Paola Di Benedetto ha condiviso con la sua community anche le foto di una giornata particolarmente speciale. Ha festeggiato i 30 anni. "Dicono sia l’età della consapevolezza – ha scritto su Instagram – Un po' è vero e mi ci ritrovo: adesso sono consapevole, ad esempio, che non esiste un'etá giusta per fare le cose. Esiste semplicemente l'età che va bene per noi! Tanti auguri a me".

Infine ha citato il compagno: "Grazie per questo sogno. Alla fine stavo facendo crollare tutto". Il calciatore, infatti, ha sorpreso la festeggiata con centinata di rose rosse e palloncini bianchi: fiori anche sulla torta a più piani, con immancabili candeline a forma di numero 30 in cima.

Il look della festeggiata

Look total red per la festeggiata, che ha scelto la nuance associata alla passione per celebrare il grande giorno dei 30 anni. Il blazer dress è di Mach&Mach, impreziosito con frange e perline. Ai piedi un paio di décolleté coordinate, rosso fuoco. Tantissimi gli auguri ricevuti dai colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui Paola Iezzi, Giulia Salemi e Nicole Mazzocato. Non poteva mancare anche la dedica social del fidanzato: "Tanti auguri Amore. 30 anni sono un traguardo importante, anno dopo anno ti hanno resa la persona speciale che sei, non cambiare mai e soprattutto continua a sorridere sempre! Ti amo".