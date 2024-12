video suggerito

La festa di compleanno di Valentina Ferragni: la torta a fiocco è coordinata al look Valentina Ferragni ha compiuto ieri 32 anni e ha festeggiato con gli amici, la mamma e la sorella Francesca. In quanti hanno notato la sua torta personalizzata a forma di fiocco? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Per Valentina Ferragni le feste di Natale sono sempre speciali e non solo perché le trascorre con famiglia e amici, il 29 dicembre festeggia anche il suo compleanno. Ieri ha compiuto 32 anni e non ha potuto fare a meno di riunire i cari per una serata speciale. Ha organizzato una cena a Milano e, tra brindisi, chiacchiere e risate, è diventata protagonista di alcune adorabili Stories social. Il dettaglio che è balzato subito all'occhio dei fan? Al di là dell'assenza della sorella Chiara, attualmente a Courmayeur con gli amici, Valentina ha ricevuto in dono un'originale torta col fiocco.

La festa per i 32 anni di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha celebrato il traguardo dei 32 anni in compagnia delle persone care, dal fidanzato Matteo Napoletano alla mamma Marina Di Guardo, fino ad arrivare alla sorella Francesca e al fidato make-up artist Manuele Mameli.

Valentina Ferragni con mamma e sorella per il compleanno

Per lei il 2024 è stato un anno di grande soddisfazioni e non solo per i numerosi eventi professionali che l'hanno vista protagonista, ha anche acquistato una nuova casa a Milano (dove andrà a vivere col fidanzato). Il birthday party, dunque, non poteva che essere all'insegna dei brindisi, anche se senza la sorella Chiara. Per l'occasione Valentina ha puntato tutto sul color panna con un abito giacca oversize ma dalla silhouette avvitata segnata da una cintura in tinta.

Il look di compleanno di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni spegne le candeline sulla torta personalizzata

Il regalo più gradito che ha ricevuto durante la serata? La torta personalizzata. Da sempre appassionata di accessori romantici e alla moda, ha spento le candeline su un dolce a forma di fiocco (naturalmente in tinta col suo abito).

Torta fiocco

Si tratta di una torta a un piano, interamente coperta da uno strato di pasta di zucchero che sulla parte alta si trasforma in un fiocchetto dall'animo coquette. Mamma Marina, super orgogliosa, ha condiviso sui social alcuni scatti del party, aggiungendo queste parole: "Auguri amore mio! Trentadue anni di dolcezza, grinta, forza e allegria! Pura ispirazione per me. Ti adoro".