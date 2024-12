video suggerito

La nuova manicure glitterata di Valentina Ferragni: “Sono pronta per Natale” Valentina Ferragni ha già dato il via ai preparativi per Natale 2024, da cosa è partita? Dalla manicure: ecco qual è lo smalto che ha scelto per le feste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio di dicembre si è dato ufficialmente il via al countdown natalizio e sono moltissimi coloro che hanno già cominciato con i primi preparativi. La maggior parte delle star hanno già addobbato (e mostrato sui social) i loro meravigliosi alberi, da Giulia De Lellis che ne ha ben 2 in casa a Michelle Hunziker che ha usato dei peluche al posto delle classiche palline, ma Valentina Ferragni ha deciso di andare in "controtendenza". Al ritorno del viaggio in Lapponia fatto con mamma, sorelle e fidanzato ha pensato bene di fare visita all'estetista di fiducia. Qual è la manicure che ha scelto per rendere glamour il Natale 2024?

Valentina Ferragni sceglie l'effetto sparkling per Natale 2024

Vi sembra ancora presto per curare il vostro look per le feste alle porte? Valentina Ferragni non la pensa così, tanto che, nonostante sia impegnata con i lavori di ristrutturazione della casa milanese che ha appena acquistato, è riuscita a trovare il tempo di fare visita alla suo centro estetico di fiducia, La bottega dello smalto in corso Buenos Aires. Al motto di "Sono pronta per il Natale", ha rivelato la nail-art che ha scelto per illuminare le feste. Per lei niente smalto rosso tradizionale o french manicure dallo stile minimal, ha preferito puntare tutto sull'effetto sparkling, un vero e proprio must delle feste.

La manicure natalizia di Valentina Ferragni

Com'è la manicure natalizia di Valentina Ferragni? Come lei stessa ha documentato sui social, per la fine del 2024 ha scelto uno smalto argentato tempestato di glitter e lo ha applicato in modo uniforme su tutte le unghie, rese super chic da una forma a mandorla. Nessun dito "a contrasto", nessuna decorazione realizzata con la nail-art e nessun cristallo, a trionfare è l'effetto sparkling "puro, perfetto per coloro che non intendono in alcun modo passare inosservati durante le feste.

