Chiara Ferragni sulla neve è una cow-girl: i suoi pantaloni muccati sono il must dell’inverno 2025

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta chiudendo in bellezza il 2024, anno che è stato in assoluto il più difficile della sua vita tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez. Se l'ex marito ha deciso di passare l'intero periodo natalizio in una maxi villa sul mare di St Barth, l'imprenditrice ha preferito una vacanza in montagna, così da poter tornare a una delle sue più grandi passioni, lo sci. A farle compagnia ci sono alcuni degli amici più cari, anche se sui social preferisce lasciarsi immortalare "in solitaria". Dopo la tutina seconda pelle con la profonda scollatura, di recente per affrontare le rigide temperature alpine ha seguito il trend della stampa muccata: ecco tutti i dettagli del look animalier.

Chiara Ferragni sulla neve in versione country

Da quando è in vacanza sulla neve, Chiara Ferragni sta stravolgendo tutte classiche mode "da montagna". A Natale aveva sorpreso tutti abbinando un paio di scintillanti pantaloni di paillettes a un maglione con dei decori invernali, mentre di recente si è trasformata in una cow-girl nonostante l'atmosfera "alpina" che la circonda Per la giornata tra i rifugi di Courmayeur si è mostrata in versione country, seguendo il trend della stampa muccata, uno dei must dell'inverno 2025. L'imprenditrice ha sfoggiato degli appariscenti pantaloni animalier, un modello oversize e a vita bassa che ha coordinato a un maglione panna con lo scollo a V e degli scarponcini da trekking.

Il look da cow-girl di Chiara Ferragni

La stampa muccata è il must dell'inverno 2025

Su TikTok la "cow print" stava già spopolando da diversi mesi ma solo ora sta conquistando anche le star (come dimostrato da Chiara Ferragni).

Chiara Ferragni coi pantaloni mucca

Come abbinare una stampa tanto appariscente? L'ideale sarebbe puntare tutto su degli accessori a contrasto in tinta unita (meglio se sui toni del panna, beige e marrone), anche se si potrebbe osare con un total look cow printed. Certo, non si passerebbe assolutamente inosservati, ma è chiaro che il proprio outfit apparirebbe perfettamente in linea con i trend del momento. Ancora una volta Chiara è stata "l'apripista" di uno dei trend più audaci di stagione, cosa che l'ha riconfermata un'indiscussa icona fashion.