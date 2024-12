video suggerito

Il look da neve di Chiara Ferragni: quanto costa la tuta con la scollatura maxi Chiara Ferragni è in vacanza a Courmayeur e ha approfittato dell’occasione per sfoggiare un look da neve glamour ma allo stesso tempo tecnico e comodo: ecco chi ha firmato e quanto costa la sua tuta con la scollatura maxi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Natale 2024 di Chiara Ferragni sarà un tantino diverso rispetto a quello degli ultimi anni: lo trascorrerà per la prima volta senza Fedez dopo la separazione avvenuta ufficialmente qualche mese fa. Naturalmente avrà al suo fianco la famiglia, gli amici di sempre e i piccoli Leone e Vittoria, i figli che la riempiono d'amore e di gioia ogni giorno. Così come ha sempre fatto anche in passato, sta ancora una volta approfittando del periodo pre-natalizio per organizzare dei weekend "a tema". Dopo il viaggio in Lapponia nel vero villaggio di Babbo Natale, ora è volata a Courmayeur per una vacanza in montagna. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look da neve glamour e sensuale?

Chi ha firmato la tuta da neve di Chiara Ferragni

Già nei giorni scorsi Chiara Ferragni aveva condiviso qualche estratto della recente vacanza sulla neve, concentrandosi soprattutto sugli interni dell'hotel di lusso in stile baita che ha scelto per la permanenza tra le Alpi innevate.

Il look da neve di Chiara Ferragni

Ora ha rivelato anche uno dei look scelti per affrontare le gelide temperature della Valle d'Aosta: ha detto no ai soliti pantaloni imbottiti e ai maxi bomber da neve, ha optato per un capo tecnico ma iper griffato che di sicuro farà tendenza durante i viaggi invernali dei prossimi mesi. L'imprenditrice ha infatti indossato un outfit firmato The North Face x Skims, la collezione che Kim Kardashian ha lanciato lo scorso 10 dicembre in collaborazione con il noto brand sportivo.

The North Face x Skims

Chiara Ferragni, il look da montagna diventa sensuale

Il capo della collezione The North Face x Skims è la Refina Bodysuit, una jumpsuit aderente in edizione limitata che riesce a mixare alla perfezione comodità e glamour.

Chiara Ferragni in The North Face x Skims

Si tratta di un modello seconda pelle realizzata in tessuto traspirante e tecnico (tipico di The North Face), contraddistinto dall'iconica silhouette sagomata del brand di Kim Kardashian e da una zip sul davanti che dà vita a una sensuale scollatura maxi. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale di Skims viene venduta a 150 euro e viene descritta come il look perfetto da indossare "sulle cime innevate o nelle giornate rilassate in chalet". In quanti per le vacanze in montagna prenderanno ispirazione da Chiara Ferragni?