Francesca Michielin fa il bilancio da conduttrice a X Factor: “Non perfetta, ma sincera” Francesca Michielin traccia un bilancio della sua prima esperienza da conduttrice alla guida del talent. Un’avventura che non le ha risparmiato ansie e paure, ma da cui esce si dice soddisfatta.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stato l'X Factor dei ritorni, come quello di Fedez, delle novità con Dargen D'Amico, Ambra e Rkomi, del trionfo dei Santi Francesi nella finale dell'8 dicembre, ma anche del debutto di Francesca Michielin da conduttrice. Dopo un decennio targato Cattelan e l'anno di transizione con Ludovico Tersigni alla guida del talent, è toccato a lei farsi carico di questa pesante eredità, dopo che con la sua vittoria aveva inaugurato il ciclo di X Factor targato Sky nel lontano 2011.

Il bilancio di Francesca Michielin

A quasi 24 ore di distanza arriva il primo commento dopo la fine del talent di Francesca Michielin, che via Instagram fa un primo bilancio: "all’insopportabile e insostenibile motto “se vuoi, puoi”, ho sempre preferito una sfrontata e sognante “non c’è niente che tu non possa fare”. ♥️ cresciuta in uno strano compenso tra il lucido pragmatismo di mia madre e il desiderio di sognare sempre oltre le proprie pa(u)re di mio padre, in questi dieci anni ho sfidato me stessa scoprendo un sacco di sfaccettature, e condividerle con voi è diventata la mia gioia più grande".

Le paure della vigilia

Un'avventura che non l'ha risparmiata di ansie e paure: "nelle ultime sette settimane ho avuto ansia di non farcela praticamente sempre, sia perché fisicamente è stato un periodo molto complesso per me, sia perché questa conduzione (e anche la prima esperienza di residency) si preannunciavano un papabile salto nel vuoto, ma se ce l’ho fatta è grazie all’amore che ho ricevuto, alla vostra fiducia, alla pazienza, all’ascolto, alle menti aperte, all’entusiasmo del mio team, di sky e di fremantle, il tutto condito da quella dose di sana follia che permea tutte le cose che faccio e che mi tira sempre su il morale".

X Factor tornerà?

Non è chiaro se X Factor tornerà, i risultati della finale in termini di ascolti possono far sperare in una conferma, che lo stesso Fedez aveva auspicato nella conferenza stampa di presentazione dell'ultima puntata, anticipando che nel caso lui ci sarebbe stato. Probabile che, in caso di conferma, possa ripetersi anche la conduzione Michielin, che ha chiuso il suo post ringraziando così: