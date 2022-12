I Santi Francesi sono i vincitori di X Factor 2022: “Abbiamo parlato di noi senza snaturarci” I Santi Francesi Alessandro De Santis e Mario Francese sono i vincitori di X Factor 2022.

A cura di Daniela Seclì

Santi Francesi sono i vincitori di X Factor 2022. Il duo composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico) e guidato da Rkomi ha alzato il trofeo nel corso della finale trasmessa giovedì 8 dicembre. Beatrice Quinta si è classificata seconda.

L'emozione di Alessandro De Santis e Mario Francese dopo la vittoria

Alessandro De Santis, visibilmente emozionato, ha commentato la vittoria: "Non si capisce niente. Io sono semplicemente grato a questo programma, a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Siamo riusciti a venire qua dentro e a parlare di noi senza essere cambiati o condizionati in nessun modo. Ci vediamo ai live, grazie". Ecco il video del momento della proclamazione dei vincitori di X Factor 2022.

Chi sono i Santi Francesi e perché si chiamano così

I Santi Francesi sono Alessandro De Santis e Mario Francese. Inizialmente i due artisti suonavano insieme a Davide Bono e si chiamavano The Jab. Con quella formazione avevano partecipato al talent Amici di Maria De Filippi. Quando Bono ha lasciato la band, hanno cambiato il nome in Santi Francesi, facendo una sorta di connubio tra il cognome di Alessandro e quello di Mario. Nel 2019 hanno pubblicato l'album Tutti manifesti, nel 2022, arriva il singolo Giovani Favolosi presente anche nella colonna sonora della terza stagione di “Summertime”. Ecco come a X Factor è stata descritta la loro musica:

Cupa ma gioiosa, solenne ma scanzonata, tagliente ma romantica, la loro musica offre una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un “cinismo colorato”, con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento. Il tutto con un’enfasi che accomuna i ventenni di oggi ad alcuni grandi poeti del passato.

Santi Francesi a X Factor 2022

Santi Francesi si sono presentati a X Factor con l'inedito Non è così male e sono riusciti ad attrarre subito l'interesse dei giudici. Ai bootcamp hanno puntato sulla cover del brano Un ragazzo di strada, canzone degli anni '60 portata al successo da I Corvi. Così, Rkomi ha deciso di dare loro un'opportunità e dopo avere ascoltato la cover della canzone di Venditti Che fantastica storia è la vita, li ha portati ai live. L'8 dicembre si sono aggiudicati la vittoria di X Factor 2022.