Francesca Michielin, laurea con 110 al conservatorio: discute la tesi col look casual e semplice Francesca Michielin ha messo la corona d’alloro sulla testa: ha conseguito col massimo dei voti la Laurea in canto jazz al conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto.

A cura di Giusy Dente

Doppia festa, per Francesca Michielin. La cantante oggi compie 27 anni e ieri ha potuto celebrare il raggiungimento di un traguardo importante: ha conseguito la Laurea in canto jazz al conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto. Due giorni da protagonista insomma, circondata dall'affetto delle persone care, quelle presenti fisicamente e quelle che anche solo virtualmente le hanno rivolto comunque un pensiero, per congratularsi o farle gli auguri, per questi due momenti così speciali. La Laurea arriva a conclusione di un percorso lungo che ha richiesto molto impegno, ma che ha portato a termine col massimo dei voti, rendendo tutti orgogliosi.

Dottoressa Francesca Michielin

L'ex vincitrice di X-Factor Francesca Michielin ha condiviso sui social le immagini del giorno della Laurea, messe sui social anche dai tanti amici che hanno preso parte alla discussione e ai successivi festeggiamenti. Non potevano mancare ovviamente i nonni e i genitori, particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto: una Laurea con 110 in canto jazz. La cantante ha discusso una tesi intitolata Autoritratto in tre colori: come aveva spiegato tempo fa su Instagram, rispondendo alle curiosità di alcuni follower, è un’analisi dal punto di vista musicale ma anche psicologico del compositore e musicista statunitense Charles Mingus.

Dedicarsi alla tesi non è stato facile, soprattutto visti i numerosi impegni portati avanti di recente. La Michielin era al Festival di Sanremo in una veste inedita: ha debuttato come direttore d'orchestra, per accompagnare l'amica e collega Emma Marrone, in gara col brano Ogni volta è così. Questa avventura è stata possibile proprio grazie al percorso al Conservatorio degli ultimi anni e chissà, potrebbe anche ripeterla il prossimo anno. Ma non è tutto: si è cimentata anche come scrittrice. È in uscita il suo primo romanzo, intitolato Il Cuore è un Organo: sarà nelle librerie a partire dal prossimo 15 marzo.

Leggi anche Addio ai look da teenager, ora Francesca Michielin posa come una diva con i capelli lunghissimi

Francesca Michielin per discutere la tesi davanti alla commissione ha scelto un look semplice: nulla di appariscente, niente tacchi alti né canonico tailleur. Ha optato per qualcosa di comodo innanzitutto, ma soprattutto capace di rappresentarla: ha scelto quindi un paio di pantaloni bianchi con camicia over abbinata e una T-shirt aderente a mezze maniche verde. Non è mancato anche qualche outfit ironico, frutto forse di qualche scherzo fatto dagli amici, ad esempio un pigiamone intero bianco e arancione con tanto di coda posteriore.

In un video condiviso su Instagram ha racchiuso i momenti più significativi del grande giorno, in cui ha goduto di ogni istante per poterlo portare con sé per sempre. La clip, in cui è raggiante e sorridente, ha attirato i commenti di tanti colleghi, volti noti del mondo della musica e non solo, tra cui proprio Emma Marrone, ma anche Arisa, Elodie, Nek, Annalisa, Miriam Leone. Tutti si sono voluti congratulare con lei, che ora è pronta per chissà quale nuova avventura nel mondo della musica.