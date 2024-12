Le prime parole di Jacqueline Di Giacomo dopo la nascita di Enea: “Ho scoperto la pazienza, sono fiera di me”

video suggerito

Il 30 novembre è nato Enea, primogenito di Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo. A quasi un mese dalla sua nascita, la neomamma condivide sui social un lungo racconto dei primi giorni di vita del suo bambino: "È faticoso ma ho scoperto la pazienza … infinita".

Jacqueline Di Giacomo racconta l'arrivo del piccolo Enea: "Mi sento un supereroe, forse lo sono"

Tramite un post condiviso su Instagram, Luna Di Giacomo descrive le prime settimane da neo mamma:

Per me è ancora il 30 novembre, invece mi dicono che mancano due giorni a Natale. Faccio la doccia velocissima e confondo il rumore dell'acqua con un pianto che in realtà non c'è. Annuso la sua testolina e sento odore di latte. Ho due tette giganti che producono latte. Ho letto che il mio corpo si adatta in base alle sue esigenze per produrre i giusti anticorpi. Mi sento un supereroe. Forse lo sono. Almeno per lui spero di esserlo.

Continua con il racconto delle sue abitudini, dai pianti del neonato fino all'allattamento. C'è spazio anche per il suo cagnolino: "Toffee è diventata la mia ombra, come a volersi assicurare che io stia bene. Incuriosita annusa Enea. Sta capendo di avere un nuovo migliore amico". Le sue amiche le danno conforto anche da lontano: "Per staccare un po' la testa le chiamo su FaceTime. Si preparano per uscire mentre io tiro il latte". Di Giacomo immagina Enea già grande: "Vorrei che rimanesse il batuffolo che è, invece già lo vedo più alto di me a dirmi: ‘Ma', io esco'".

Jacqueline Di Giacomo: "Sono fiera di me"

Jacqueline Di Giacomo non nasconde le difficoltà: "È faticoso ma ho scoperto la pazienza … infinita. Anche quanto il viso di un bambino sia una calamita per gli occhi. Lo fisserei per ore". E la stanchezza: "Vorrei dormire profondamente come prima … ma poi penso che il sonno tornerà. Come alcune delle cose che mi mancano della mia vita prima di lui. Ma quello che non tornerà mai più sono questi momenti fatti di prime volte. Le prime volte più belle della mia vita". Il messaggio si conclude con gioia: "Oggi sono la mamma di Enea e non potrei essere più fiera di me. Mamme, siamo dei supereroi!"