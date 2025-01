video suggerito

Ultimo compie gli anni insieme alla 'suocera' Heater Parisi, il silenzio social di Jacqueline per la madre Il 27 gennaio Ultimo compie 29 anni e nello stesso giorno anche la 'suocera' Heater Parisi, mamma della compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, spegne 65 candeline. Sui social entrambi hanno condiviso un racconto del compleanno, ma non si sarebbero fatti gli auguri. La cantante ha scelto di mantenere le distanza dalla figlia, da poco diventata mamma del primo figlio con il cantante.

A cura di Elisabetta Murina

Il 27 gennaio è una giornata speciale per la famiglia di Ultimo. Il cantante compie oggi 29 anni e nello stesso giorno anche la ‘suocera' Heater Parisi, mamma della compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, spegne 65 candeline. Sui social entrambi hanno condiviso un racconto del loro giorno speciale, tra scatti e video di festeggiamenti. I due però non avrebbero grandi rapporti, dal momento che la cantante ha preferito mantenere le distanze dalla figlia, da poco diventata mamma del piccolo Enea.

Heater Parisi compie gli anni lo stesso giorno di Ultimo, la foto sui social

"Ho 65 anni!!! Il tempo è un'emozione che si può vivere in lungo o in largo", ha scritto su Instagram Parisi, accompagnando il messaggio a una sua foto di spalle al mare, scattata ad Amanpulo Island nelle Filippine. La cantante ha scelto di condividere una riflessione sul tempo che passa e sui suoi 65 anni: "Se lo si vive nel suo divenire, sempre uguale, dopo sessantacinque anni, si hanno sessantacinque anni. Se invece lo si vive, nella sua ampiezza per tutto quello che può dare in ciascun singolo istante, con alti e bassi, amando e facendosi amare, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo sessantacinque anni ne avremo molti di meno".

Il primo compleanno da papà di Ultimo

Nello stesso giorno della ‘suocera', anche Ultimo compie gli anni. Per il 29esimo compleanno, il cantante ha organizzato una festa con diversi amici, a cui hanno partecipato anche Jacqueline e il piccolo Enea. Sui social alcuni scatti e video della serata: "Ieri solita festa all’Ultimo Records Palace. Grazie a tutti per lo tsunami di auguri. Sono un cazzo di acquario! Il primo compleanno da papà. L’ultimo compleanno da ventenne". Per il momento, nessuna traccia di interazione tra ‘suocera' e ‘genero', che non si sarebbero fatti gli auguri. Un silenzio che non stupisce particolarmente perché Parisi ha sempre preferito mantenere le distanze dalla vita sentimentale della figlia. In una recente intervista a Belve, aveva infatti dichiarato a Francesca Fagnani: "Suocera di chi? Non lo so di cosa parli".

Jacqueline Luna Di Giacomo, nessun messaggio per la madre Heater Parisi

Sul suo profilo Instagram, Jacqueline ha mostrato ai followers un ‘regalo di compleanno anticipato‘ che ha voluto fare al compagno Ultimo. La neo mamma ha trovato un pappagallino nel giardino di casa e ha deciso di tenerlo temporaneamente con sé, ironizzando sul fatto che lo avrebbe regalato al compagno per i suoi 29 anni. Nessun messaggio o reazione social invece nei confronti della madre Heater Parisi, con cui non sarebbe in buoni rapporti. La donna negli ultimi tempi ha mantenuto le distanze dalla figlia e non ha voluto sapere nulla sulla gravidanza e sul nipotino Enea, tanto che non l'ha ancora conosciuto. La ragazza ha più volte pubblicamente detto di poter contare sul supporto della mamma di Ultimo, Anna Sanseverino, che per lei è stata un punto di riferimento soprattutto nell'ultimo periodo.