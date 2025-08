Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la sua pancia a otto mesi dal parto: “È piatta, ma ancora tanto morbidosa”

Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo, condivide una foto del suo corpo e dopo otto mesi dal parto. Il pensiero a corredo di uno scatto che ritrae la sua pancia, che ritiene cambiata dopo la gravidanza ma non per questo meno degna di essere mostrata: "È piatta ma ancora tanto morbidosa, la amo per ciò che mi ha permesso di fare".

Jacqueline Luna Di Giacomo e la foto della pancia dopo il parto

Attraverso uno scatto condiviso poco fa nelle sue stories su Instagram, Jacqueline Luna Di Giacomo ha mostrato com'è cambiato il suo corpo prima e dopo il parto. Lo scorso 30 novembre, infatti, ha dato alla luce Enea, nato dall'amore con il cantante Ultimo. "Piccolo appunto: la mia panciotta è piatta ma ancora tanto morbidosa…la amo per ciò che mi ha permesso di fare", ha esordito.

Mi alleno due o tre giorni a settimana da marzo, i primi risultati li ho visti dopo un mesetto…mamme, vi leggo. Ognuna a suo tempo, ricordate. Dipende da età, stile di vita e tantissimi altri fattori.

Poi, un messaggio rivolto a tutte le donne: "Ricordate di amare il vostro corpo perché vi ha permesso di creare un'altra vita. So che il cambiamento fa paura, ma il tempo e la dedizione porteranno risultati. Non vivetevi male i primi mesi di vita pensando a quello che non vi piace…godeteveli, per quel che si può".

La storia con Ultimo e la nascita di Enea

Quella tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sembra essere la trama di un film. Lei era una sua fan sfegatata, si conobbero tramite amici e dal 2021 fanno coppia fissa. Successivamente, hanno annunciato la gravidanza durante un concerto del cantante allo stadio Olimpico di Roma. Il piccolo Enea è nato il 30 novembre in un ospedale di New York. Fu l'artista a darne l'annuncio sui social con una toccante didascalia, citando il brano dedicato al figlio: "La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto".