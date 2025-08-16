Clizia Incorvaia apre al tema della depressione post partum: “Ne ho sofferto, il mio corpo è cambiato”

Clizia Incorvaia si è mostrata sui social senza filtri. L'influencer e imprenditrice, moglie di Paolo Ciavarro e mamma di Gabriele, ha pubblicato un video in costume spiegando come il suo corpo sia cambiato dopo la gravidanza e come sia la normalità avere delle imperfezioni. "Mattoncino dopo mattoncino sto riappropriandomi del mio corpo", ha raccontato.

Il racconto di Clizia Incorvaia sul suo corpo

"Il corpo di una donna è sempre in continuo mutamento e poi ci sono gli “ormoni “che giocano un grande ruolo sulla nostra forma e sulle mente !!!", ha esordio Clizia Incorvaia in un video pubblicato su Instagram in cui si mostra davanti allo specchio in bikini. Ad accompagnare le immagini, un racconto di come il suo corpo sia cambiato da quando è diventata mamma ad oggi e di come si stia riappropriando della sua forma fisica, tra allenamento e alimentazione sana: "Le gravidanze che cambiano il tuo corpo etc la depressione post partum( per chi come me si è trovata ad affrontarla) la vita lavorativa , emozionale e familiare …ovviamente il nostro corpo ne risente. Adottando un alimentazione sana e allenandomi da un mese e mezzo tre volte a settimana , mattoncino dopo mattoncino sto riappropriandomi del mio corpo".

Mostrare il proprio corpo senza filtri, un tema comune a sempre più donne

Clizia Incorvaia non è la prima donna del mondo dello spettacolo e dei social a mostrare il suo corpo senza filtri, sottolineando come sia normale avere delle imperfezioni. Di recente, ad esempio, anche Aurora Ramazzotti aveva parlato del suo aspetto fisico e dei cambiamenti legati alla gravidanza: "Non è perfetto e non lo sarà mai, ho le smagliature, la ritenzione idrica e un po' di ciccetta sulla pancia. Per troppo tempo ho inseguito la mia idea di perfezione, mascherando l'ossessione con delle "buone abitudini"". Anche Jacqueline Luna di Giacomo, mamma di Enea e compagna di Ultimo, aveva mostrato il suo addome a 8 mesi dal parto, spiegando: "La mia panciotta è piatta ma ancora tanto morbidosa…la amo per ciò che mi ha permesso di fare. Mi alleno due o tre giorni a settimana da marzo, i primi risultati li ho visti dopo un mesetto…mamme, vi leggo".