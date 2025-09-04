spettacolo
Cecilia Rodriguez: “Ho rifatto il seno ma oggi me ne pento. Ero insicura, pensavo sarei stata meglio”

Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Cecilia Rodriguez ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica. La futura mamma ha svelato di aver rifatto il seno quando era più piccola ma di essersene pentita: “Ero insicura, pensavo che un paio di te**e più grosse mi avrebbero fatto stare meglio”.
A cura di Elisabetta Murina
Cecilia Rodriguez sta per diventare mamma per la prima volta. In attesa della nascita della piccola Clara Isabel, insieme al marito Ignazio Moser, racconta sui social la sua gravidanza e i cambiamenti del suo corpo negli ultimi mesi. Ad agosto, ad esempio, aveva spiegato di aver preso 13 chili in 7 mesi. Sempre via Instagram, ha voluto parlare anche della chirurgia estetica e degli interventi a cui si è sottoposta in passato.

Cecilia Rodriguez e il rapporto con la chirurgia estetica

Cecilia Rodriguez ha risposto su Instagram ad alcune domande degli utenti, in particolare a una riguardo l'uso di chirurgia estetica. A chi le chiedeva se si fosse sottoposta a un rinofiller, la futura mamma ha spiegato: "Non ho mai rifatto niente, tranne il seno, di cui poi mi sono pentita. Ero piccola, sicuramente insicura e pensavo che un paio di tette più grosse mi avrebbero fatto sentire meglio". Rodriguez, quindi, ha spiegato di essersi pentita dell'intervento per aumentare il seno e che, tornando indietro, non lo rifarebbe: "Ne andavo fiera, poi mi sono pentita. Non giudico, non sono a favore o contro. Ognuno con il suo viso e la sua vita fa quello che vuole". 

Cecilia Rodriguez non è l'unica pentita dei "ritocchini"

Cecilia Rodriguez non è l'unica donna del mondo dei social e dello spettacolo a essersi pentita di aver fatto uso della chirurgia estatica. Di recente, ad esempio, anche Sophie Codegoni aveva raccontato di aver rimosso il filler alle labbra. L'influencer si è sottoposta alla ialurodinasi per riportare le sue labbra alle condizioni originali: "Per toglierlo tutto ho fatto due fiale. L'avessi saputo prima, l'avrei fatto tempo fa. Non le toccherò mai più, ci ho messo una vita a convincermi". 

Personaggi
