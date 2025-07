Sophie Codegoni ha rimosso il filler alle labbra: “Brucia tantissimo, non le toccherò mai più”

Sophie Codegoni svela di essersi sottoposta al trattamento della ialuronidasi per rimuovere il filler alle labbra. A spiegarlo è stata la stessa influencer attraverso delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram: “Brucia tantissimo per due o tre giorni, avrete le labbra gonfissime, ma poi tornano perfette”. E spiega di non voler più ricorrere a ritocchini estetici.

Sophie Codegoni svela di essersi sottoposta al trattamento della ialuronidasi per rimuovere il filler alle labbra. A spiegarlo è stata la stessa influencer attraverso delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram: "Sono felicissima. Brucia tantissimo per due o tre giorni, avrete le labbra gonfissime, ma poi tornano perfette". L'influencer non ha più intenzione di ricorrere a ritocchini estetici: "Non le toccherò mai più".

Perché Sophie Codegoni ha rimosso il filler alle labbra

Rispondendo alle domande dei suoi fan mentre era in viaggio in treno, Sophie Codegoni ha deciso di selezionarne una inerente alla sua scelta di aver rimosso il filler alle labbra. In realtà, come spiegato dall'influencer, si tratta une decisione presa mesi fa: "Non abbiamo mai parlato della ialuronidasi, in realtà l'ho fatta una vita fa, a novembre. Sono veramente felice", ha esordito. Spiegando poi di aver avuto alcuni effetti collaterali nei giorni successivi:

Brucia tantissimo per due o tre giorni, avrete delle labbra gonfissime, ma poi tornano perfette. Per chi non lo sapesse, è un acido che va a sciogliere l'acido ialuronico alle labbra e lo elimina definitivamente.

A convincerla a sottoporsi al trattamento è stato il suo medico di fiducia: "Ci ha messo una vita. Io, per toglierlo tutto, ho fatto due fiale. Lo avessi saputo prima, lo avrei fatto anni fa".

Il trend della ialuronidasi

Dopo il boom dell'acido ialuronico alle labbra, il trend di rimuovere il filler per avere un effetto più naturale è stato promosso anni fa da alcune star americane. Su tutte, Kylie Jenner, che fu una delle prime a dire il via al dietro front sul tipico effetto pompato, che tanto era andato tanto in voga negli anni passati. Adesso, anche Codegoni sembra essersi voluta adeguare a questa moda, consapevole di non voler più tornare indietro: "Sono veramente felice, da novembre non le ho mai più toccate e non le toccherò mai più".