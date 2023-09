La dedica di Jacqueline Luna di Giacomo a Ultimo: “L’amore è percorrere un viaggio insieme” Jacqueline Luna di Giacomo pubblica sui social una lunga dedica per il fidanzato Ultimo, affiancata a sue scatti al tramonto piuttosto suggestivi.

A cura di Ilaria Costabile

Jacqueline Luna di Giacomo, la figlia di Heather Parisi, nonché fidanzata di Ultimo, scrive una vera e propria dichiarazione d'amore alla sua dolce metà, pubblicando un post in cui sottolinea come il loro sentimento sia cresciuto nel tempo, diventando qualcosa di importante e prezioso, da dover custodire.

La dedica di Jacqueline Luna di Giacomo a Ultimo

Due foto, una in cui sono sul punto di baciarsi, l'altra in cui sorridono abbracciandosi, sullo sfondo una distesa di girasoli e un tramonto mozzafiato, con la luce del sole che pian piano inizia la sua discesa, lasciando spazio alla luna e sprigionando una luce potente e bellissima. Ed è in questo contesto che Jacqueline scrive parole con cui manifesta i suoi sentimenti più forti e puri nei confronti del cantante che, ormai da qualche anno, è il suo fidanzato e, come scrive lei stessa nel post, è la persona accanto alla quale è riuscita a crescere e maturare:

L’Amore non è un gigante cuore rosso … è sfumature di colori che cambiano continuamente forma. Non è solo risate a letto ed occhi lucidi, è anche sguardi e silenzi che col tempo si imparano ad ascoltare e rispettare. È regalare una parte di sé senza pretendere nulla in cambio. È percorrere questo strano viaggio insieme, dando spazio al nostro crescere, imparando a far camminare mano nella mano tutte le future versioni di noi … mi hai insegnato questo tu.

L'amore dopo le voci della rottura

A marzo erano circolate notizie in merito ad una possibile rottura tra i due, dal momento che anche sui social sembravano rincorrersi indizi che lasciavano presagire un momento non facile per la coppia. Dopo il diffondersi di alcune indiscrezioni, però, i due avevano smentito pubblicando una foto che le mettesse a tacere in cui apparivano abbracciati e sorridenti: "Tu riporti il sole dentro me" aveva scritto lui e, ad oggi, continua ad essere ancora così.