È finita tra Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi Sarebbe finita dopo circa due anni d’amore la storia tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Il cantautore e la giovane figlia di Heather Parisi si sarebbero detti addio. Ancora nessuna dichiarazione sui social.

A cura di Stefania Rocco

Sarebbe finita la storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo. Lo scrive il settimanale Chi nel numero in edicola anticipato da Giuseppe Candela via Instagram. Terminato Sanremo, il cantante romano e la figlia di Heather Parisi si sarebbero detti addio. Stavano insieme da circa due anni. I motivi della separazione non sono ancora noti ma già qualche mese fa i due avevano allentato le interazioni via social network, come se ci fosse una crisi in corso, salvo poi tornare a commentare i rispettivi post come sempre. Ma il settimanale firmato Mondadori assicura che tra i due sarebbe finita dopo circa due anni d’amore.

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo

La storia d’amore tra Ultimo e la bellissima Jacqueline aveva incuriosito migliaia di fan del cantautore romano e non solo. A catturare l’attenzione del pubblico era stato il profilo singolare della giovane. Splendida e fuori dagli schemi per indole, capacità di espressione e contenuti social, è inoltre la figlia secondogenita di uno dei volti più noti della televisione italiana: Heather Parisi. Anche per questo motivo la relazione con Ultimo era diventata rapidamente popolare.

Il silenzio social di Ultimo e Jacqueline

Ultimo e Jacqueline hanno preferito non commentare la notizia della loro separazione sui social. Per il momento, tuttavia, nessuno dei due ha smentito. Entrambi si seguono ancora, chiaro segnale del fatto che sarebbero rimasti in buoni rapporti nonostante la decisione di allontanarsi sentimentalmente. Oltre alla figlia di Heather, oggi imprenditrice nel campo della moda, Ultimo aveva avuto un’altra ex fidanzata importante, Federica Lelli. Originaria di Roma, aveva seguito il cantautore durante la sua scalata al successo. Proprio a lei dedicò I tuoi particolari, la canzone con la quale si classificò al secondo posto al Festival di Sanremo 2019.