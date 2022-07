Ultimo tra la folla del San Siro trova la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo e la bacia Ultimo a San Siro ha cantato davanti un mare di folla, tra i presenti c’era anche la sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo: era in prima fila quando l’artista è sceso dal palco per baciarla e per salutare i fan. Il video.

A cura di Gaia Martino

Ha riempito gli stadi, ha commosso il pubblico con la sua musica e regalato un gesto d'amore alla sua fidanzata. Niccolò Moriconi alias Ultimo a San Siro, al termine del concerto, è sceso dal palco per salutare i fan e tra la folla ha beccato la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo a cui ha dedicato la canzone Quel filo che ci unisce: le ha stampato un dolce bacio sulle labbra prima di proseguire il suo cammino tra il pubblico, proprio come fece Blanco poche settimane fa con la sua Martina Valdes. Il breve momento è stato ripreso da una ragazza e pubblicato su Tik Tok.

Il bacio tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Sin da quando sono usciti allo scoperto, il cantante romano si è sempre mostrato più che innamorato della sua fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, che "l'ha salvato dalla solitudine e dalle cose materiali della vita" dopo il tira e molla con Federica Lelli. Sceso dal palco al San Siro di Milano durante il suo concerto ha beccato lei, tra la folla, che urlava a squarciagola per lui: si è avvicinato e le ha dato un bacio a stampo. Un gesto che ha fatto sciogliere il cuore di migliaia di fan.

L'amore per Jacqueline e la dedica in "Quel filo che ci unisce"

Hanno pubblicato la prima foto di coppia a marzo 2021: con un'immagine mentre si baciano in riva al mare, al tramonto, Ultimo ha reso pubblica la sua relazione con la figlia di Heather Parisi e l'ortopedico Giovanni Di Giacomo, Jacqueline Luna. Numerose le foto pubblicate da entrambi sui social, sempre vicini, sempre romantici. Poi nell'agosto 2021 la dedica d'amore che ha commosso tutti: "Stamattina sei tornata in America e hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine. E così adesso ogni angolo di casa ha la tua voce. Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato. Il mio disco non poteva concludersi senza di te e seppur racconterà di questo periodo assurdo e della solitudine che mi ha portato, dentro ci saranno anche la speranza e la vita che solo una come te poteva riuscire a darmi". Il lungo messaggio, scritto a corredo di diverse fotografie di coppia, termina con una parte del testo di Quel filo che ci unisce, canzone pubblicata ad ottobre dal cantante, un vero e proprio grido d'amore.

Certo che ci credo negli avvenimenti,

cercare indietro per poi ritrovarlo avanti

quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore,

ma tu sarai contraria perché non vuoi un nome.

E certo che so bene quanto dentro pesa

tu vedi l’abbandono come la tua casa

ed io vorrei bussarti e farti una sorpresa,

portarti nei miei fogli come fa un poeta