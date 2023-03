Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo stanno insieme, la foto che smentisce il gossip sulla rottura L’occasione per tornare a postare contenuti di coppia è il compleanno di Jacqueline Luna Di Giacomo che compie 23 anni. Il post sui social di Ultimo mette fine al pettegolezzo che di recente ha parlato di una rottura tra loro: “Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro di me. Auguri bionda”.

A cura di Giulia Turco

Altroché addio, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo stanno ancora insieme e sono molto innamorati. Da qualche tempo il gossip sosteneva che le scarse interazioni via social della coppia fossero un chiaro segnale di una crisi in corso. A giudicare dall’ultimo post del cantante, però, non sembrerebbe affatto così.

Ultimo posta sui social un nuovo scatto di coppia con Jacqueline Luna

L’occasione per tornare a postare contenuti di coppia è il compleanno di Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi che da circa due anni è legata al cantante. Nella giornata di venerdì 10 marzo la ragazza compie 23 anni e, forse anche per mettere fine ad al pettegolezzo, Ultimo pubblica un dolcissimo scatto insieme alla sua dolce metà. Sono felici e spensierati nello scatto di qualche tempo prima, con occhiali da sole, berretto e fascette colorate: “Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro di me. Auguri bionda”, è la dedica del cantante che fa il pieno di like su Instagram. Insomma, a quanto pare i due giovani sono ancora una coppia e il loro amore è destinato a durare. È proprio a lei che l’artista aveva dedicato le parole de I tuoi particolari, il brano con il quale si classificò secondo a Sanremo 2022 e che oggi ancora di più risuona come una promessa d’amore.

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo figlia di Heather Parisi e fidanzata di Ultimo

Ha 23 anni ed è piuttosto lontana dal mondo dello spettacolo, nonostante sua la figlia di uno dei volti più iconici della tv italiana. È infatti la secondogenita di Heather Parisi e l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Oggi vive a Roma, la sua città, e non ha nessuna intenzione di finire sotto ai riflettori del gossi. Meno si parla della sua vita privata meglio è, come ha chiarito anche in passato quando, sui social, si espose chiedendo privacy rispetto alla sua storia familiare e al rapporto delicato con la madre che, ad oggi, vive a Hong Kong insieme al marito Umberto Maria Anzolin, padre di due gemelli.