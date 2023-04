Nicole Santinelli riceve un biglietto di nascosto da Andrea, Gianni Sperti si infuria: “Scorretti” Nicole Santinelli ha ricevuto un biglietto dal corteggiatore Andrea durante un ballo nella scorsa puntata: il fatto è emerso oggi, in puntata, e dopo aver mostrato il video incriminato si è acceso lo studio. Sperti ha sbottato: “Comportamento irrispettoso”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nicole Santinelli è stata la protagonista della puntata di Uomini e Donne oggi. La tronista dopo aver litigato animatamente con Roberta Di Padua, ha discusso con Gianni Sperti per un retroscena che riguarda la scorsa puntata. Il corteggiatore Andrea durante un ballo ha lasciato un bigliettino tra le mani della tronista: "Ma che comportamento è questo?", la furia dell'opinionista dopo aver visto il video incriminato, "Siete scorretti".

Il contenuto del biglietto e la lite con Gianni Sperti

Riccardo Guarnieri nel corso della scorsa puntata aveva notato un movimento strano al centro dello studio durante un ballo tra Andrea e Nicole e così ha reso partecipe la redazione. Nel video mandato in onda nella puntata di oggi è emerso che Andrea ha lasciato un biglietto tra le mani della tronista, "Non ha importanza, ce l'ho qui il bigliettino. C'è scritto "Ti voglio s*" ha così spiegato Nicole Santinelli prima che Gianni Sperti si infuriasse: "Lo avresti dovuto dire alla redazione, questa è una scorrettezza nei confronti del programma. Non me l'aspettavo da te Nicole, mi piaci tanto ma hai sbagliato. Se volete farvi la puntata da soli, andate a casa vostra. Siete scorretti". "L'ho fatto con buonsenso, è colpa mia. Lei non c'entra niente" ha spiegato il corteggiatore prima che l'opinionista continuasse il suo discorso: "Lei ha sbagliato perché non l'ha detto alla redazione. Tu, Andrea, non sei a casa tua. Qui c'è un regolamento. Sembra che state complottando qualcosa alle spalle di qualcuno". "Io non me ne ero accorta, se non lo diceva Riccardo non l'avrei visto", il commento di Maria de Filippi.

Il commento di Roberta Di Padua: "Nicole è caduta"

Nella questione è intervenuta anche Roberta Di Padua che invitando il corteggiatore Carlo a lasciare lo studio ha provocato la tronista: "Dovresti alzarti da quella sedia, ha mantenuto il gioco a lui. Hai visto come è caduta? Chi non alza la voce e non dice le parolacce, hai visto?". "Ora sono confuso", la replica dell'uomo al centro dello studio. "Ha ragione Roberta, Nicole ha retto il gioco di Andrea. Doveva andare dalla redazione a chiedere se c'entrassero qualcosa" ha continuato Sperti. "Pensavo fosse una cosa che si potesse fare, non credevo fosse grave" – la giustifica di Santinelli – "Ho sbagliato, mi è passato di mente. Scusate".