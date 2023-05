Andrea Foriglio: “Nicole e Carlo? Gesti forzati. Non ho detto di voler uscire con Roberta Di Padua” Andrea Foriglio dopo la scelta di Nicole Santinelli ricaduta su Carlo Alberto Mancini, ha confessato a Fanpage.it di stare ancora metabolizzando la delusione: “Lei è andata contro tutto e tutti per me, poi non ha avuto il coraggio di scegliermi”. Su Roberta Di Padua: “Credo nella filosofia del “mai dire mai”, ma non ho mai detto di voler uscire con lei”.

A cura di Gaia Martino

Andrea Foriglio è l'ex corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne, rifiutato dalla tronista al momento della scelta. La romana ha deciso di lasciare il programma con Carlo Alberto Mancini, andando contro ogni pronostico fatto dai fan e dai protagonisti del dating show. Anche Andrea Foriglio, 29enne romano, che nella vita fa l'osteopata, era sicuro di poter proseguire la conoscenza fuori dal programma. A Fanpage.it ha raccontato le sue sensazioni: "Sono stato superficiale con lei perché ero sicuro di essere la scelta". Sul presunto caffè che prenderebbe con Roberta Di Padua, Dama del Trono Over che si mostrò interessata a lui: "Non ho mai detto di voler uscire con lei".

Hai digerito la delusione?

Si, sto metabolizzando. Sono una persona abituata a rialzarsi in fretta. Accetto la sconfitta, anche se non era una gara.

Cosa non ha funzionato?

Avevamo due caratteri molto simili, questo ci ha penalizzato. Durante il programma ci scontravamo molto. Il nostro orgoglio non ha fatto funzionare tutto, la mia mancanza di sensibilità, quella che lei voleva, e dolcezza, mi ha penalizzato. Io ero sicuro di essere la scelta, lo sentivo quello che c'era tra di noi, forse l'ho presa anche troppo superficialmente. Dall'altra parte, con Carlo vedevo gesti troppo forzati, mentre da parte nostra era tutto così naturale.

Andrea Foriglio e Nicole Santinelli

Dopo la scelta non hai trattenuto le lacrime con la redazione. Ti senti innamorato?

No, non era amore.

Secondo te, Nicole ha scelto la strada più facile lasciando il programma con Carlo?

Si, assolutamente. Non gliene faccio una colpa. Ma sono sicuro che lei non ha scelto con il cuore. Ha fatto la scelta più giusta, non quella più vera.

Non era vero che vi conoscevate già?

Non l'ho mai vista al di fuori del programma. Tra noi c'era tanto feeling, sembrava ci conoscessimo già da tempo. Ma assolutamente no. Lei è andata contro tutto e tutti per me fino alla fine, contro il pubblico, contro gli opinionisti, contro la famiglia, poi non ha avuto il coraggio di fare il passo grande di scegliermi.

Nicole e Carlo (foto Instagram)

Oggi, ti infastidisce vedere le foto di Nicole e Carlo?

È inevitabile, io cerco di non vederle, ma me le mandano.

Sta circolando una tua dichiarazione su Roberta Di Padua, quel tuo "mai dire mai" riguardo un ipotetico caffè insieme a lei. Davvero ci usciresti?

L'intervista che ho fatto è stata manipolata. Mi hanno chiesto se uscirei per un caffè con lei, ho risposto che ora sto metabolizzando il mio percorso, che non ci sto con la testa, che non sono sereno per uscire con altre persone. Ma nella vita credo al "mai dire mai", così ho risposto. Mi riferivo solo alla mia filosofia di vita, non ho mai affermato che uscirei con lei.

Quindi non ti interessa?

Preferisco non rispondere.

Ma ti ha scritto?

No, non mi ha cercato.

Non è singolare che un osteopata che lavora con tanti personaggi dello spettacolo, provi proprio la strada di Uomini e donne?

Andrea Foriglio con Alessandro Basciano e Vittoria Deganello (fonte Instagram)

Si, me la sono fatta anche io questa domanda. Volevo fare un'esperienza, avrei vissuto con il rimpianto se non l'avessi fatta. Pensai "se trovo una persona che mi interessa, vado avanti". Sono andato lì senza aspettative. Ero interessato a Nicole, sono stato bene, mi sono divertito.

Torneresti nel dating show?

Da corteggiatore no. Nel programma mi veniva detto che mi comportavo da tronista, ma questo è il mio atteggiamento anche nella vita. Esisteva Andrea, esisteva Nicole: non c'è differenza tra tronista e corteggiatore. A settembre se mi propongono qualcosa, ci penserò.