Chi è Carlo Alberto Mancini, il corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne 2023 Carlo Alberto Mancini è il corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne: ha 34 anni ed è originario di Bologna, vive a Ravenna ed è un personal trainer.

Carlo Alberto Mancini è il corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. 34 anni, di Bologna, l'uomo è un personal trainer e da Gianni Sperti è stato descritto come "l'uomo perfetto". Si è presentato come un uomo di altri tempi, nel dating show corteggia la tronista insieme al suo rivale, Andrea Foriglio.

Chi è Carlo Alberto Mancini a Uomini e donne: gli studi e il lavoro come personal trainer

Carlo Alberto Mancini ha 34 anni ed è di Bologna ma vive a Ravenna, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook. È un personal trainer e lavora nel suo studio che vanta anche un profilo social nel quale sponsorizza i servizi che offre ai clienti. "Chi si accontenta gode, chi non si accontenta ottiene ciò che vuole", le parole usate per descriversi sul profilo IG. Tra i post pubblicati anche uno nel quale suona ad un pianoforte. "La mia sensibilità mi ha creato problemi negli spogliatoi. Vinceva chi si atteggiava più a maschio alfa, io non mi vedevo in quel tipo di uomo. Ero molto grasso, poi piano piano sono riuscito a distaccarmi dal cibo come fonte primaria di piacere e mi sono rivolto al movimento. Ho perso 30 kg in un mese" ha raccontato alla tronista durante un'esterna.

Il percorso di Carlo a Uomini e Donne: le esterne con Nicole

Carlo Alberto Mancini sarebbe già pronto a lasciare il programma con Nicole Santinelli, la donna che sta corteggiando con eleganza e galanteria. "Tutto è partito da una telefonata di mia mamma, mi ha detto che sei il mio genere. Apparentemente hai una corazza, solo chi è interessato coglie la tua vera essenza", il racconto del corteggiatore alla tronista. Tra i due la conoscenza prosegue a gonfie vele, nonostante la presenza di Andrea Foriglio che ha consegnato un biglietto in gran segreto alla tronista e che, secondo Roberta Di Padua e gli opinionisti, sarebbe di comune accordo con la tronista. Il corteggiatore bolognese non molla la presa e desidera conquistare la romana per viversi la conoscenza senza le telecamere: tra loro sono già scattati dei baci.