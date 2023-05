Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha scelto: chi è tra Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 9 maggio Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. Secondo le anticipazioni diffuse in rete, la tronista ha abbandonato il programma con uno tra Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio.

Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 9 maggio svelano che la tronista ha deciso di abbandonare il programma con Carlo Alberto Mancini. Ha comunicato ad Andrea Foriglio, invece, che non sarebbe stato la sua scelta.

Nicole Santinelli ha scelto Carlo Alberto Mancini che ha detto sì

Secondo quanto svelato dal sito IsaeChia, Nicole Santinelli ha deciso di abbandonare Uomini e Donne con Carlo Alberto Mancini che le ha detto sì. Prima di fare la sua scelta, la tronista ha fatto le ultime due esterne con i suoi corteggiatori. Andrea ha voluto presentare in videochiamata la sorella e l’ha portata a casa sua, perché potesse conoscere il suo mondo. Carlo le ha invece consegnato una lettera nella quale ha ribadito di essere una persona difficile ma di provare qualcosa per lei.

Il no ad Andrea Foriglio

Andrea è stato il primo a essere chiamato in studio da Nicole. La tronista gli ha rivelato di non averlo compreso fin da subito ma di avere in seguito cominciato ad apprezzarlo. Gli ha però comunicato che avrebbe abbandonato il programma con Carlo Alberto. La reazione di Andrea è stata fredda, come sottolineato da Gianni Sperti che ha avanzato l’ipotesi che l’uomo non fosse realmente interessato. Nicole lo ha difeso, spiegando che questo atteggiamento sarebbe in linea con il suo carattere. Carlo è entrato in studio subito dopo l’uscita di Andrea. Nicole gli ha detto di avere deciso di uscire insieme a lui dal programma perché ha bisogno di un uomo che la protegga, caratteristica che avrebbe trovato nel suo corteggiatore. I due hanno lasciato insieme il programma condotto da Maria De Filippi. Vivranno la loro storia d'amore lontano dalle telecamere e dalle liti che hanno caratterizzato il trono di Nicole, soprattutto quelle con le dame del parterre che compone il trono over.