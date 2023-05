Nicole Santinelli contro le dame del Trono Over: “Mi insultano e deridono ogni volta che parlo” Nicole Santinelli, stanca dei continui commenti che le rivolgono le dame del Trono Over, durante la puntata di Uomini e Donne del 4 maggio, sbotta contro di loro aspettando un intervento di Carlo che, però, non arriva.

Nuovo confronto tra Carlo e Nicole Santinelli nella puntata di Uomini e Donne di giovedì 4 maggio. La tronista e il suo corteggiatore hanno discusso dopo l'ultimo incontro in studio che ha coinvolto anche alcune dame del Trono Over, le quali non perdono occasione per commentare il comportamento di Nicole che, dal canto suo, stufa di sentirsi criticata, sbotta contro di loro.

Nicole Santinelli stanca degli attacchi delle dame

Dopo l'ultima esterna con Andrea, con il quale è scattato un bacio appassionato, Nicole non ha potuto tirarsi indietro dal confrontarsi con Carlo che, invece, si è sentito preso in giro dalla tronista dopo l'ultima serata trascorsa insieme, durante la quale non erano mancate effusioni. Le dame del Trono Over, quindi, hanno immediatamente espresso la loro opinione in merito all'atteggiamento di Nicole, a loro avviso più orientata verso Andrea, come sostiene in primis Roberta Di Padua, e sempre piuttosto fredda e distaccata nel rapportarsi con i suoi corteggiatori. La tronista, stanca di essere criticata, sbotta dicendo: "Mi insultano e deridono ogni volta che parlo", supportata da Aurora Tropea che le dà ragione, dicendo che più volte alcune dame l'hanno attaccata. A questo punto, in difesa delle dame interviene Tina Cipollari, che ritiene sia eccessiva la replica di Nicole, perché ogni parola viene presa come un insulto, provocando poi la reazione di Maria De Filippi che chiosa dicendo: "Un conto è commentare ciò che accade, un conto sono gli insulti".

Il rimprovero di Nicole a Carlo

Nel frattempo, però, Nicole non esita a mostrare il suo dispiace a Carlo che, in silenzio, assiste all'intero battibecco, dicendogli che di fronte agli attacchi da lei ricevuti, si sarebbe aspettata un intervento del corteggiatore. Lui, quindi, risponde: "Mi hai detto che non hai bisogno dell’avvocato e che sai difenderti da sola", con la 29enne che controbatte: "Non sto parlando di essere difesa, ma di un intervento per farmi sentire il tuo sostegno". Carlo e Nicole pare che siano ancora in freddo dopo l'ultimo confronto in cui lui aveva manifestato un certo fastidio nel vedere l'esterna della tronista con l'altro corteggiatore, convinto però a non voler andare via perché conscio del fatto che tra loro ci sia un certo interesse.