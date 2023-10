L’ex tronista Sara Affi Felli sposerà Francesco Fedato, la romantica proposta al ristorante Sara Affi Felli ieri sera, durante una cena con il fidanzato Francesco Fedato, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio. L’ex tronista, impegnata con il calciatore e padre di suo figlio Tommaso da circa 4 anni, emozionata ha risposto sì.

A cura di Gaia Martino

Francesco Fedato ha chiesto alla fidanzata Sara Affi Fella di sposarlo. L'ex tronista di Uomini e Donne che creò scandalo per la sua storia segreta con Nicola Panico durante il percorso nel dating show, dopo la carriera televisiva, ha definitivamente voltato pagina: lavora come influencer ed è mamma di Tommaso, nato dall'amore con il calciatore. Ieri sera quest'ultimo ha deciso di sorprendere la sua dolce metà inginocchiandosi durante la cena.

La proposta di matrimonio per Sara Affi Fella

Francesco Fedato e Sara Affi Fella ieri sera erano a cena, in un romantico ristorante, quando lui ha deciso di inginocchiarsi. Il calciatore che gioca nella Lucchese ha chiesto all'ex tronista di sposarlo: lei, incredula, ha subito risposto di sì prima di alzarsi dalla sedia per baciarlo. "Si per sempre, ti amo" ha poi scritto su Instagram a corredo del video del tenero momento.

La storia d'amore con Francesco Fedato dopo lo scandalo a Uomini e Donne

Sara Affi Fella è fidanzata con Francesco Fedato da circa quattro anni. Nel 2019 raccontò di averlo conosciuto grazie ad un'amica in comune: "Lui mi ha salvata" spiegò, ricordando la sua finta scelta a Uomini e Donne che fece scatenare un caos mediatico contro di lei. Nel 2020 annunciò la gravidanza confessando che il prossimo passo, secondo i suoi desideri, sarebbe stato il matrimonio: "Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà". Il momento è arrivato e sarà arricchito dalla presenza di Tommaso. Oggi il primo figlio dell'ex tronista e del calciatore ha tre anni.

Anche Nicola Panico ha voltato pagina dopo lo scandalo: nel 2021 ha sposato Francesca Parenti, donna siciliana lontana dal mondo dello spettacolo. Dopo il primo figlio, nato nel 2022, nel marzo 2023 è nato il secondogenito, Alessandro.