Annamaria Sertutini e Giulia Rossi spose, la romantica proposta di matrimonio dell’attaccante romana L’attaccante della Roma femminile, Annamaria Serturini, ha chiesto alla compagna Giulia Rossi di diventare sua moglie. Un momento magico, organizzato nel minimo dettaglio grazie all’aiuto degli amici più stretti e che arriva dopo anni l’una accanto all’altra.

A cura di Ilaria Costabile

Fiori d'arancio in arrivo per Annamaria Serturini. L'attaccante della Roma femminile ha pubblicato su Instagram una serie di momenti che raccontano la proposta di matrimonio che ha organizzato, a sorpresa, per la compagna Giulia Rossi.

La proposta di matrimonio sulla spiaggia

Non c'era proprio nulla che mancasse per rendere tutto perfetto: la spiaggia al tramonto, una location mozzafiato come quella di Amare Holi Beach, che si trova nella località di Passoscuro, e dove è iniziato il sogno d'amore della coppia. Attorniate da un gruppetto di persone amiche, a cui sono particolarmente legate, Annamaria Serturini e Giulia Rossi si sono così promesse amore eterno e, infatti, eccole immortalate da un'amica nella posa classica, inginocchiata con un cofanetto aperto tra le mani che guarda emozionata la sua compagna che, visibilmente commossa, si porta le mani al viso incredula per l'accaduto. L'amica che ha scattato la foto, fermando questo romantico momento nel tempo ha scritto: "L'amore vero esiste e voi ne siete la dimostrazione, mai visto niente di più bello".

Un amore che dura da anni

A quanto pare si è trattato di una proposta davvero inaspettata e partita da uno scherzo iniziato durante un precedente matrimonio di una coppia di amici. In quell'occasione, infatti, Giulia Rossi aveva raccolto il bouquet durante il consueto lancio da parte della sposa e da quel momento non si è aspettato altro che la proposta arrivasse anche a lei. Ed ecco, infatti, che non ha dovuto attendere poi tanto tempo, che la sua compagna Annamaria ha deciso di volerla al suo fianco per tutta la vita. Una scelta che arriva dopo anni di relazione, infatti l'attaccante giallorossa e la fidanzata stanno insieme da almeno cinque anni e, quindi, nonostante la giovanissima età, dato che Annamaria Serturini non ha ancora compiuto 24 anni, hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore.