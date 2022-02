“Benvenuto Salvatore”, Nicola Panico e Francesca Parenti sono diventati genitori Il calciatore ex protagonista di Temptation Island annuncia che sua moglie Francesca Parenti ha partorito: è nato Salvatore.

Nicola Panico e Francesca Parenti sono diventati genitori. L'ex Temptation Island ha annunciato la nascita di Salvatore Panico via Instagram: "Si è fermato il mondo. Mi si è bloccato il cuore. Il Re è nato. Francesca Parenti ti amo. Benvenuto Salvatore".

Chi è Francesca Parenti, la moglie di Nicola Panico

Il profilo di Francesca Parenti è segretissimo, quindi i follower di Nicola Panico non hanno molta possibilità di conoscere molto sul suo conto. Quello che si sa, però, è che li è una ragazza siciliana. Sconosciuta la sua professione e i suoi titoli di studio. Si sa però che l'amore tra i due è nato da un colpo di fulmine in un locale di Napoli e che stanno insieme dal 2019. Una amorevole proposta di matrimonio di Nicola Panico ha confermato tempo fa le nozze: "Ho imparato subito ad amarti, a stimarti come DONNA, ti ho scelto come madre di mio figlio… non potevo non chiederti di sposarmi vita mia", aveva scritto Nicola Panico. "Per tuta la vita", poi nel giorno del suo matrimonio. Il profilo di Francesca Parenti, però, resta blindato.

Il passato è lontano per Nicola Panico

Dopo tanto clamore e tanti scandali, finalmente Nicola Panico ha ritrovato la serenità perduta al fianco di Francesca. Ci sono stati troppi anni turbolenti, passati tra le ospitate in tv e i tormenti di una storia finita malissimo, come quella con Sara Affi Fella, insieme alla quale l'ex calciatore ha partecipato a Temptation Island. La loro presenza come coppia nel programma arrivava dopo lo scandalo che li ha coinvolti a Uomini e Donne. A settembre del 2018 era stato proprio Nicola a spiegare che lui e Sara non si erano mai lasciati nonostante la scelta di Sara di uscire dal dating show con Luigi Mastroianni. I due si sarebbero continuati a frequentare di nascosto anche mentre lei era sul trono. Entrambi nel anni seguenti hanno preso le distanze dalla tv: Sara nel 2020 è diventata mamma di Tommaso, nato dalla nuova relazione con Federico Fedato, anche lui calciatore.