La sorpresa di Francesco Totti a C’è Posta Per Te per i genitori di Noemi, Ilary lo segue in tv Francesco Totti è l’ospite di questa sera di C’è Posta Per Te, l’ex Capitano della Roma ha fatto una sorpresa ai genitori di Noemi. Intanto Ilary Blasi lo segue in tv dal divano di casa.

La puntata di C'è Posta Per Te questa sera è iniziata con Francesco Totti entrato in studio per fare una sorpresa ai genitori di Noemi, molto tifosi della Roma. La 21enne romana si è rivolta a Maria De Filippi per omaggiarli di tutto l'amore e il sostegno che le hanno regalato quando, a 16 anni, ha scoperto di essere incinta. Oggi si prendono cura insieme a lei del suo bambino, essendo il padre andato via. L'ex Capitano della Roma, in questi giorni al centro della cronaca rosa per via della presunta crisi con la moglie Ilary Blasi, è uno dei protagonisti della settima puntata al fianco della giovane che, come uno scherzo del destino, ha lo stesso nome della donna a cui gli avrebbero accostato un flirt, Noemi Bocchi. Intanto Ilary segue dal divano di casa la puntata.

La storia di Noemi

Noemi si è rivolta a Maria De Filippi per fare una sorpresa ai suoi genitori. Chiede scusa perché quando aveva 16 anni incontrò un ragazzo che alla mamma non piaceva. Testarda, decise di non lasciarlo e rimase incinta. I genitori, anziché arrabbiarsi, sono stati felici di aiutarla nella crescita del bambino, rimasto senza un papà. Oggi Noemi, 21enne, si occupa del figlio e si impegna per costruirsi la sua carriera, mentre il papà lavora ed anche la mamma è molto presente nella vita del nipote. Essendo Francesco Totti l'idolo della famiglia, Noemi ha deciso di fare loro una sorpresa per ringraziarli e dimostrargli tutto il suo amore. Il signor Massimo e la signora Antonella si sono molto commossi.

La sorpresa di Francesco Totti a C'è Posta Per Te

Francesco Totti è la grande sorpresa del signor Massimo e la signora Antonella, i genitori di Noemi. Tifosissimi della Roma, hanno ricevuto dal loro idolo dei doni.

Trovare dei genitori così non è semplice, la famiglia è una cosa molto importante. Siete stati bravi a prendere una scelta che non era facile prendere, soprattutto così giovane. Diventare nonni è una delle cose più belle che possa succedere.

L'ex Capitano ha regalato ai genitori di Noemi due orsacchiotti, contenenti dei messaggi. Al signor Massimo ha regalato due abbonamenti per lo stadio Olimpico per seguire dal vivo le partite della Roma. Poi un divano.

Ilary Blasi guarda il marito in tv

E intanto mentre va in onda la puntata di C'è Posta Per Te stasera, Ilary Blasi si fotografa sul divano mentre vede il marito in tv. Dopo la smentita di Totti della loro presunta crisi matrimoniale, l'IG story della showgirl allontanerebbe ancora di più i rumors degli ultimi giorni. A fianco i piedi della Blasi ce ne sarebbero altri, probabilmente proprio dell'ex calciatore essendo la puntata registrata mesi fa.