Francesco Totti sarà ospite di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te domani Francesco Totti al centro del gossip italiano sarà in tv domani sera, ospite della settima puntata di C’è Posta Per Te. Oltre lui, anche l’amatissimo attore Raoul Bova.

A cura di Gaia Martino

Domani sera è in programma la settima puntata di C'è Posta Per Te, il programma di Maria De Filippi che conquista ogni sabato l'attenzione dei telespettatori italiani registrando dati ascolto incredibili. Persone comuni si rivolgono alla conduttrice per ricongiungersi con parenti lontani o amori perduti, ma anche per risolvere questioni rimaste in sospeso. A regalare sorprese ad alcuni dei personaggi, ogni settimana, anche gli ospiti scelti dalla De Filippi. Domani in studio ci sarà anche Francesco Totti, protagonista della cronaca rosa in questi giorni per via della sua presunta crisi con la moglie Ilary Blasi.

Gli ospiti di C'è Posta Per Te sabato 25 febbraio

L'ex Capitano della Roma, bandiera del calcio italiano, sarà ospite di C'è Posta Per Te sabato 25 febbraio 2022. Francesco Totti sarà accolto da una standing ovation dal pubblico in studio e regalerà una sorpresa ad uno dei protagonisti della settima serata dello show. Oltre lui, ci sarà anche l'amato attore Raoul Bova che nella scorsa settimana è stato tirato in ballo da Pio e Amedeo che lo hanno telefonato durante il loro divertente sketch.

Le ultime su Francesco Totti e Ilary Blasi

Quattro giorni fa Dagospia ha annunciato che in casa Totti Blasi ci sarebbe aria di crisi, smentita però dal diretto interessato il giorno dopo. Nonostante siano usciti a cena con i loro figli, mostrandosi sorridenti e sereni, non hanno frenato il chiacchiericcio, anzi. Nelle ultime ore sarebbero spuntati fuori nuovi rumors, uno in particolare parla di una relazione segreta tra l'ex calciatore e Noemi Bocchi. Tra i motivi della presunta separazione ci sarebbero anche questioni economiche, ha scritto ieri Il Corriere. Nessuno conosce la verità se non i diretti interessati ma i telespettatori non avranno le risposte desiderate a C'è Poste Per Te essendo la puntata registrata mesi fa.