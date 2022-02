Pio e Amedeo trasformano C’è Posta Per Te in Gomorra con Salvatore Esposito e Maria De Filippi Pio e Amedeo per permettere al signor Pasquale di avere gli 8 mila euro richiesti per produrre un film, chiamano Salvatore Esposito. Con l’attore e Maria De Filippi trasformano lo studio di C’è Posta Per Te nel set di Gomorra.

A cura di Gaia Martino

I primi ospiti della puntata di questa sera di C'è Posta Per Te Pio e Amedeo, il celebre duo comico. I pugliesi hanno subito rubato la scena invitando Maria De Filippi a sedersi per raccontare una storia, imitandola. Hanno poi tirato in ballo Fedez, il rapper con cui hanno litigato diversi mesi fa: "Sai che abbiamo litigato con lui? Cioè lui ha litigato con noi, ci ha cancellato dai social, ci ha tolto il follow". Sono arrivati in studio per permettere a Pasquale Iannuzzi, regista e sceneggiatore amico già ospite nel loro programma Felicissima Sera, di avere gli 8 mila euro che gli erano stati promessi per il suo film, da Raoul Bova. Dall'altra parte della busta arriva l'attore Salvatore Esposito: Pio e Amedeo per convincerlo hanno trasformato C'è Posta Per Te in un esilarante set di Gomorra.

L'esilarante scena di Gomorra a C'è Posta Per Te

Pio e Amedeo tentano ancora di recuperare gli 8 mila euro promessi al loro amico Pasquale Iannuzzi e così, dopo il ‘no' di Raoul Bova, fanno richiesta a Salvatore Esposito. L'attore napoletano dopo essere entrato in studio tra gli applausi del pubblico si siede e dall'altra parte della busta subito riconosce il signor Pasquale e una volta intervenuti anche Pio e Amedeo subito chiarisce: "Lo dico da subito. Io non firmo nulla con loro, non regalo soldi o oggetti di valore". Inizia così l'opera di convincimento del duo comico che improvvisano un esilarante set di Gomorra, coinvolgendo anche Maria De Filippi chiamata ad urlare l'iconica frase della serie. Tra le risate e gli applausi del pubblico, la sceneggiatura non ha convinto inizialmente l'attore ad accettare di pagare ma dopo la richiesta di dividere equamente, dice sì.

Maria De Filippi e Salvatore Esposito firmano l'assegno

Pio e Amedeo dopo il no di Salvatore Esposito, chiedono all'attore di dividere tra loro la cifra e lo convincono. Dice sì anche Maria De Filippi e così per la prima volta sul mega assegno del duo comico anche la firma della conduttrice. Il film si farà.